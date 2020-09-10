В Одесской области закончились тесты на коронавирус, диагнозы подтвердить не могут / фото УНИАН

Об этом рассказал представитель Лабораторного центра МОЗ Украины в Одесской области Сергей Дементьев, сообщает ТСН.

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За минувшие сутки коронавирусную болезнь обнаружили у 41 жителя региона, но их проводили частные лаборатории.

Государственные же медицинские учреждения не проводили диагностирование, поскольку не было реагентов. Лаборантам нечем было работать.

"Деньги на тест-системы и реагенты есть, но поставщики не могут в достаточном объеме предоставить необходимое, это общенациональная проблема", - сказал Дементьев. 

Коронавирус в Украине: какова ситуация в Одесской области

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Автор: УНИАН