В Одесской области закончились тесты на коронавирус, диагнозы подтвердить не могут / фото УНИАН
В Одесской области не могут продолжать диагностику на коронавирус – закончились тест-системы. Работают только частные лаборатории.
Об этом рассказал представитель Лабораторного центра МОЗ Украины в Одесской области Сергей Дементьев, сообщает ТСН.
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За минувшие сутки коронавирусную болезнь обнаружили у 41 жителя региона, но их проводили частные лаборатории.
Государственные же медицинские учреждения не проводили диагностирование, поскольку не было реагентов. Лаборантам нечем было работать.
"Деньги на тест-системы и реагенты есть, но поставщики не могут в достаточном объеме предоставить необходимое, это общенациональная проблема", - сказал Дементьев.
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