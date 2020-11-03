Если у пациента есть соответствующие симптомы, семейный врач должен вызвать мобильную бригаду и она должна взять соответствующий образец и провести ПЦР-исследования.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил об алгоритме тестирования на COVID-19 людей, проживающих в сельской местности.

Читайте такжеВ Украине начал действовать механизм проведения ПЦР-тестов в частных лабораториях за счет государства

Как передает корреспондент УНИАН, во время онлайн-брифинга министр сказал: «К нам поступает много обращений относительно алгоритма тестирования людей, проживающих в селах. Это важный вопрос, поскольку среди всего населения Украины сельских жителей - около 30%, и не все имеют доступ к качественной медицинской помощи».

Степанов отметил: «Если вы почувствовали признаки простуды, никуда не надо ехать, не надо этого делать, потому что вы можете инфицировать окружающих людей. Пациенту с признаками ОРВИ, который живет в селе, надо позвонить своему семейному врачу. Если симптомы тяжелого течения ОРВИ, температура тела выше, чем 38 °C и есть хотя бы один из следующих симптомов: кашель, затруднение дыхания, боль в грудной клетке, одышка, нарушение сознания, признаки дыхательной недостаточности, другие признаки, которые свидетельствуют о критическом состоянии пациента, врач вызывает мобильную бригаду, и она должна взять соответствующий образец и провести ПЦР-исследования. Или врач принимает решение о вызове экстренной медицинской помощи».

По словам Степанова, если в наличии клинические признаки заболевания, происходит госпитализация в определенное учреждение здравоохранения или лечение по месту пребывания пациента в зависимости от состояния течения болезни.

«Не надо заниматься самолечением, не надо брать последние деньги и бежать в аптеку и покупать дорогостоящие лекарства, не надо искать в интернете, чем лечить коронавирусную болезнь. Это дело специалистов», - сказал министр.

Степанов отметил, что если пациенты не могут дозвониться до своего врача, МОЗ запустило работу всеукраинского контакт-центра по противодействию распространению коронавирусной болезни.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 3 ноября зафиксировано 8 тыс. 899 новых случаев коронавирусной болезни. В общем за все время пандемии в Украине на COVID-19 заболели 411 093 человека, умерло 7 532, выздоровели 168 868 человек.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Константин Гончаров