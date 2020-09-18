С учетом стоимости закупленных тестов, заработной платы лаборантов и других составляющих, один тест на COVID-19 в лаборатории Минздрава стоит государству в 2-2,5 раза меньше, чем в частной лаборатории.

В Министерстве здравоохранения планируют привлечь частные лаборатории к тестированию населения на COVID-19 за счет государства.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Мы рассматриваем вопрос привлечения частных клиник. Сейчас ведутся расчеты. Я думаю, что мы очень быстро их сделаем, буквально за несколько дней. И предложим механизм того, каким образом мы можем привлечь частные лаборатории для тестирования, чтобы мы платили", - отметил он.

По словам Степанова, с учетом стоимости закупленных тестов, заработной платы лаборантов и других составляющих, один тест на COVID-19 в лаборатории Минздрава стоит государству в 2-2,5 раза меньше, чем в частной лаборатории.

"Поэтому мы все четко рассчитаем. Обязательно с крупными операторами этого рынка проведем консультации, они уже сейчас проводятся, чтобы мы определились, каким образом можем это делать", - уточнил он.

Министр также добавил, что из-за обновления стандартов оказания медпомощи при COVID-19, по которым в случае отсутствия симптомов люди после самоизоляции и перед плановой госпитализацией не должны проходить тестирование на коронавирус, на лаборатории Минздрава будут меньше нагрузки.

В то же время Степанов отметил, что Минздрав постоянно увеличивает количество тестирований в сутки и закупает новое оборудование для лабораторий.

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Автор: Антонина Доломанжи