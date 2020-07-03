В Киеве увеличили количество тестов на коронавирус

Сейчас показатель тестирования на COVID-19 в столице сегодня самый высокий в Украине.

Киевский городской председатель Виталий Кличко заявил, что в столице показатель тестирования на COVID-19 сегодня самый высокий в Украине и составляет более 74 тесты на 100 тысяч жителей города.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время онлайн-пресс-брифинге.

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По его словам, количество тестирований на коронавирус в столице увеличивается.

«Мы увеличиваем количество тестирований на COVID-19, поскольку все больше людей обращается к медикам с симптомами коронавируса. Например, только за последние сутки в столице сделали почти 5 тысяч тестов методом ПЦР и ИФА. В частности, за весь период «Киевский лабораторный центр Минздрава Украины» сделал почти 44 тысячи исследований ПЦР-тестов. Делают такие исследования еще в 4 коммунальных медучреждениях, а также в частных клиниках и государственных медицинских учреждениях», - сказал Кличко.

Также он сообщил, что мобильные бригады медиков с начала работы отобрали почти 29 тысяч образцов биоматериала для исследования.

Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Украины Денис Шмигаль отметил, что на сегодня по количеству тестирований на COVID-19 Украина вышла на уровень Польши и Чехии.

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