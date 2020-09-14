Власти столицы ведут переговоры о приобретении оборудования и запуске в работу еще одной лаборатории для исследования тестов на COVID-19.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.
"Поскольку Киев постоянно увеличивает количество тестирований, нам нужны лабораторные мощности для исследования тестов, чтобы оперативно получать их результаты и, соответственно, оперативно предоставлять медицинскую помощь больным. Хочу сообщить, что город ведет переговоры о приобретении оборудования и запуске в работу еще одной лаборатории. Это позволит несколько разгрузить работу лабораторий в коммунальных медучреждениях и лабораторного центра", - сказал Кличко.
По его словам, показатель тестирования в Киеве - самый высокий в Украине и составляет 217 тестов на 100 тысяч жителей.
Всего с начала пандемии в коммунальных медучреждениях и лабораторном центре исследовано более 112 тыс. образцов биоматериала методом ПЦР и около 21 тыс. методом ИФА (на выявление антител).
Мэр добавил, что исследуют образцы также в частных и государственных клиниках.
Кличко отметил, что в городе продолжают работу мобильные бригады медиков, которые забирают биоматериал для анализа на коронавирус у пациентов дома. За прошедшую неделю эти бригады отобрали 6 тыс. 225 образцов, а всего с начала своей работы - более 67 тыс.
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