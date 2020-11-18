Их получат преимущественно семейные врачи и мобильные бригады скорой помощи.

Украина закупит 6 миллионов экспресс-тестов на COVID-19 и их прежде всего получат семейные врачи и бригады скорой помощи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил во время заседания Кабинета министров.

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По его словам, Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета поддержал решение правительства о выделении 1 млрд грн на приобретение тестов.

"Их получат преимущественно семейные врачи и мобильные бригады скорой помощи. Так у нас появится эффективный и быстрый инструмент дополнительного тестирования. Всего будет закуплено 6 млн таких тестов", - заявил Шмыгаль и добавил, что еще 900 млн грн пойдет на дополнительное обеспечение кислородом коек в стационарах всех областей.

"Дополнительные средства также будут направлены в регионы для подготовки организации мобильных госпиталей. Будем надеяться, что до их использования не дойдет, но мы должны быть готовы и предусмотреть все возможные варианты", - сказал премьер-министр.

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Автор: Леся Лещенко