На сегодня Украина вышла на уровень Польши и Чехии по количеству тестов на COVID-19 - Шмыгаль

По словам премьера, по количеству заболевших лиц Украины находится на 35-м месте в мире.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отмечает, что на сегодняшний день по количеству тестов на COVID-19 Украина вышла на уровень Польши и Чехии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время Часа вопросов к правительству в парламенте.

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Говоря о ситуации с коронавирусом в Украине, глава правительства отметил, что сегодня второй день подряд, когда количество заболевших постепенно уменьшается. "Оно все еще высоко, но соотношение тех, кто заболел, и тех, кто выздоровел, довольно положительное. Более 800 человек заболели, более 500 человек выздоровели ... Предыдущие несколько недель мы наблюдали довольно значительное для Украины увеличение - в районе до 1000 людей заболевали в день", - сказал он.

Шмыгаль отметил, что при этом количество тестирований в Украине превышает 20 тысяч в день, а в некоторые дни - 25 тысяч.

Он заверил, что "все, кто обращается, - все получают возможность пройти тестирование".

"На сегодняшний день по количеству тестирований Украина вышла ... на уровень Польши и Чехии. Относительно места Украины, мы находимся на 35-м месте в мире по количеству заболевших лиц. И по количеству тестирований находимся на уровне с государствами Восточной Европы", - отметил Шмыгаль.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 3 июля в Украине лабораторно подтверждено 46 тыс. 763 случая заболевания COVID-19, за сутки – 876 новых. За время пандемии от COVID-19 выздоровели 20 тыс. 558 человек, умерли - 1 тыс. 212 человек.

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