Лаборатории обеспечены месячным запасом тестов на COVID-19 – Степанов

В министерстве готовятся ко второй волне эпидемии.

Лабораторные центры Министерства здравоохранения обеспечены месячным запасом тест-систем при полной загруженности лабораторий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

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По его словам, уровень обеспеченности страны к возможной второй волне эпидемии намного лучше, чем был в начале марта.

Степанов отметил, что на сегодняшний день все лабораторные центры Минздрава обеспечены месячным запасом тест-систем при полной загруженности лабораторий.

Министр добавил, что в Минздраве определен механизм быстрой доставки тест-систем, если их где-то не хватает. «Мы готовимся именно ко второй волне ... Я считаю, что именно это является разумным, когда делаются соответствующие выводы относительно того, чего не хватало и в чем была проблема, и готовится все так, чтобы медицинская система выдержала и вовремя смогла оказывать помощь всем, кто в этом нуждается», - отметил Степанов.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 7 июля в Украине лабораторно подтверждено 49 тыс. 607 случаев COVID-19. Всего выздоровели 22 тыс. 193 человека, умерли 1 тыс. 283. За последние сутки зарегистрировано 564 новых случая заболевания, 21 человек умер, выздоровели 490.

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