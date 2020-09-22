Некоторые пациенты, которым сделали тесты на выявление коронавируса в государственных лабораториях Минздрава, ожидают свои результаты более чем неделю или даже более чем 10 дней.
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Во время брифинга министр здравоохранения заявил, что обычно задержка результатов тестирования на коронавирус случается по вине врачебного персонала и медицинских учреждений
"Иногда мы сообщаем врачу или в больницу, а непосредственно больному сообщают уже на 3-4 день. Это такие единичные случаи, которые мы исправляем. У нас постоянно работают мониторинговые группы, которые ездят по областям и реагируют на эти обращения", – заявил Степанов.
Также глава Минздрава рассказал, что на отбор и получения образцов для анализа в приоритете те люди, которые имеют признаки коронавируса, пневмонию. И, конечно же, госпитализированы с этими симптомами.
Министр подчеркнул, что образец пациента должен быть доставлен в лабораторию в течение 48 часов. А температура перевозки должна составлять от 2 до 8 градусов.
"Из чего состоит цепь прохождения всех этих документов – мобильная бригада выехала в село, взяла образец, привезла образец в лабораторию после обеда, а на следующий день он уже загружается в машину и проводится процесс тестирования", – добавил министр.
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