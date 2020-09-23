Заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что в стране за последние две недели делают больше тестов на COVID-19, чем в Польше.
Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.
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По его данным, на сегодняшний день в Украине проведено более 2,1 млн исследований методом ПЦР и почти 1,5 млн методом ИФА. Ежедневно лаборатории осуществляют около 30 тыс. исследований.
«За последние две недели Украина проводит тестов больше, чем Польша. Соответственно Украина - 66,3 на 100 тыс. населения, Польша - 47,9. Для сравнения, начинали мы с цифры около 200 исследований. Всего сейчас 118 лабораторий проводят диагностику методом ПЦР и 374 - методом ИФА», - подчеркнул он.
Ляшко добавил, что правительство делает все возможное, чтобы система здравоохранения в стране была способной противостоять пандемии. Он также призвал граждан носить маски, пользоваться антисептиком и соблюдать социальную дистанцию.
В Украине по состоянию на утро 23 сентября зарегистрировано 184 тыс. 734 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 3 тыс. 705 летальных, 81 тыс. 670 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 3 тыс. 497 инфицированных коронавирусом.
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