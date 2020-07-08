Степанов напомнил, у кого есть право на бесплатное тестирование на коронавирус
Министр здравоохранения Максим Степанов напомнил, какие категории лиц имеют право на бесплатное тестирование на коронавирус.
Как передает корреспондент УНИАН, во время брифинга, говоря о бесплатном тестировании методом ПЦР, министр напомнил, что ранее был принят соответствующий механизм тестирования.
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"Тестируются все люди, у которых есть признаки коронавирусной болезни. Они все тестируются бесплатно. Следующее - тестируются бесплатно лица, находившиеся в контакте с больным человеком, которому подтвердили уже диагноз коронавирусной болезни COVID-19, все близкие и все, кто находится в контакте, тоже тестируются бесплатно", - отметил Степанов.
По его словам, люди, которые нуждаются в плановой госпитализации для проведения операционных вмешательств или по другим причинам, тоже тестируются бесплатно.
Также медицинские работники, работающие с больными COVID-19, тестируются раз в 14 дней.
"А также работники Национальной полиции, Национальной гвардии, по определенному перечню, которые непосредственно контактируют с большим количеством людей, они тестируются раз в 30 дней", - сказал Степанов.
Как сообщал УНИАН, коронавирусной болезнью COVID-19 в Украине инфицировались уже 50 тыс. 414 человек, за минувшие сутки выявлено 807 новых случаев. Наибольшее количество случаев заболевания COVID-19 зарегистрировано во Львовской и Ривненской областях и городе Киеве.
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