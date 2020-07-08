Степанов напомнил, у кого есть право на бесплатное тестирование на коронавирус

Медики, работающие с больными COVID-19, тестируются раз в 14 дней.

Министр здравоохранения Максим Степанов напомнил, какие категории лиц имеют право на бесплатное тестирование на коронавирус.

Как передает корреспондент УНИАН, во время брифинга, говоря о бесплатном тестировании методом ПЦР, министр напомнил, что ранее был принят соответствующий механизм тестирования.

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"Тестируются все люди, у которых есть признаки коронавирусной болезни. Они все тестируются бесплатно. Следующее - тестируются бесплатно лица, находившиеся в контакте с больным человеком, которому подтвердили уже диагноз коронавирусной болезни COVID-19, все близкие и все, кто находится в контакте, тоже тестируются бесплатно", - отметил Степанов.

По его словам, люди, которые нуждаются в плановой госпитализации для проведения операционных вмешательств или по другим причинам, тоже тестируются бесплатно.

Также медицинские работники, работающие с больными COVID-19, тестируются раз в 14 дней.

"А также работники Национальной полиции, Национальной гвардии, по определенному перечню, которые непосредственно контактируют с большим количеством людей, они тестируются раз в 30 дней", - сказал Степанов.

Как сообщал УНИАН, коронавирусной болезнью COVID-19 в Украине инфицировались уже 50 тыс. 414 человек, за минувшие сутки выявлено 807 новых случаев. Наибольшее количество случаев заболевания COVID-19 зарегистрировано во Львовской и Ривненской областях и городе Киеве.

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