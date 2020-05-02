Топ эффективных таблеток от молочницы

Для подбора оптимальной схемы терапии кандидоза требуется обратиться к специалисту. Самостоятельное лечение молочницы в домашних условиях может привести к ряду негативных последствий, в числе которых хроническое течение процессов, развитие осложнений.

Вагинальный кандидоз или попросту молочница позиционируется в качестве широко распространенного заболевания грибковой этиологии. В норме дрожжеподобные грибки, которые провоцируют развитие молочницы, присутствуют в организме каждого человека. Однако симптомы заболевания, которые, вероятно, знакомы каждой женщине, проявляются только на фоне стремительного роста колоний микроорганизмов, отнесенных к условно-патогенной флоре. Происходит это под влиянием определенных негативных факторов. Какие меры профилактики эффективны для предупреждения молочницы и как правильно проводить лечение вагинального кандидоза – ответы на эти и другие вопросы приведены в нижеследующей статье.

Причины молочницы

Основной причиной развития молочницы называют снижение резистентности организма. В свою очередь, ослабление иммунитета, в том числе, местного, может быть результатом влияния следующих факторов:

Альтернативные варианты половых контактов, в данном случае – анальный и оральный секс, практикуемый без использования барьерных контрацептивов.

Постоянное использование гигиенических прокладок.

Ношение чрезмерно тесного, а также изготовленного из синтетических тканей белья.

Длительный прием антибактериальных препаратов широкого спектра действия. Применение антибиотиков способствует угнетению естественной флоры и стремительному росту колоний условно-патогенных микроорганизмов.

Длительное применение средств контрацепции, предназначенных для местного нанесения, в том числе, свечей, кремов.

Низкое качество пищи, употребление жирных, калорийных, богатых консервантами блюд.

Ослабление иммунитета в результате системного заболевания.

Наступление беременности. На протяжении гестационного периода иммунные силы организма матери существенно снижаются, что способствует стремительному росту колоний микроорганизмов.

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Кандидозный вульвовагинит не относится к числу заболеваний, передающихся половым путем. Однако если у одного из партнеров была выявлена молочница, пройти диагностические процедуры и впоследствии лечение рекомендуется обоим. Обусловлено это тем, что заболевание у мужчин протекает на фоне слабо выраженной клинической картины или при условии полного ее отсутствия.

Спровоцировать же рост колони грибов могут идентичные факторы, к примеру, нарушение режима питания. Длительное же течение молочницы на фоне отсутствия адекватной терапии может стать причиной перетекания воспалительных процессов в хроническую форму или развития осложнений вплоть до бесплодия.

Лечение молочницы

Для подбора оптимальной схемы терапии кандидоза требуется обратиться к специалисту. Самостоятельное лечение молочницы в домашних условиях может привести к ряду негативных последствий, в числе которых хроническое течение процессов, развитие осложнений. Общая схема терапевтической тактики включает несколько основных этапов, в числе которых:

Поддержание и укрепление иммунных сил, в том числе, посредством устранения предрасполагающих к развитию молочницы факторов. К примеру, в ряде случаев требуется прекратить прием антибактериальных препаратов или оральных контрацептивов.

Отказ от пагубных привычек, то есть, курения, употребления алкоголя и вредной пищи.

Соблюдение диеты, исключение блюд и продуктов, богатых углеводами.

Медикаментозная терапия кандидоза включает использование средств для наружного применения, к примеру, кремов и мазей от молочницы, а также препаратов для перорального приема, способствующих угнетению условно-патогенной флоры, устранению воспалительных процессов, повышению иммунной защиты организма.

Читайте такжеЛечение молочницы должно быть комплексным

В числе часто применяемых в рамках противогрибковой терапии называют следующие препараты от молочницы:

Кетоконазол – по одному суппозиторию три раза в сутки в течение пяти дней.

Бутоконазол – применять для однократного нанесения. Цена на мазь от молочницы варьируется в зависимости от региона реализации.

Нистатин – по 1 таблетке в течение десяти суток.

Сертаконазол – 1 суппозиторий однократно.

Клотримазол – по одной вагинальной таблетке от молочницы для женщин в течение пяти суток. Препарат предназначен для местного применения.

Итраконазол – по 1 суппозиторию в течение пяти дней.

Флуконазол – эффективные и недорогие таблетки от молочницы, используемые для однократного перорального приема.

Существует также аналог препарата, стоимость которого значительно выше – Флюкостат. Для устранения кандидоза достаточно принять одну таблетку.

Несмотря на использование эффективных таблеток от молочницы, в большинстве случаев женщины отмечают рецидив заболевания. Обусловлено это рядом факторов, в числе которых снижение местного и общего иммунитета, неправильное питание, гестация. Чтобы предупредить повторное развитие заболевания, рекомендуется предпринять меры, направленные на повышение резистентности организма.