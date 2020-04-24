Таблетки от головной боли: список эффективных препаратов

Перечень проверенных лекарственных средств, которые применяются при головной боли.

Причины появления головной боли могут быть разные. Те или иные болевые ощущения свидетельствуют о различных проблемах в организме.

Головная боль: причины

Читайте такжеТаблетки от давления: список эффективных препаратовЧастые головные боли могут быть вызваны стрессами, перенапряжением, различными инфекционными болезнями и воспалительными процессами, пищевой непереносимостью и многими другими.

Головная боль в висках может быть вызвана резким перепадом артериального давления, интоксикацией или инфекцией.

Головная боль в затылке – это чаще всего следствие такие болезни, как шейный остеохондроз, шейный спондилез, уплотнение мышц шейного отдела, гипертония.

Головная боль в области лба может свидетельствовать о воспалительных заболеваниях, таких как фронтит, о повышенном внутричерепном давлении, защемлении затылочного нерва.

Список препаратов

Существует множество препаратов, которые принимаются при головной боли. Вот некоторые из тех, которые себя неплохо зарекомендовали.

Аспирин

Препарат противопоказан при:

гиперчувствительности к компонентам,

острых язвах ЖКТ,

геморрагическом диатезе,

выраженной почечной, печеночной или сердечной недостаточности.

Препарат принимают внутрь после еды, запивая достаточным количеством жидкости. Не принимают дольше 3–5 суток без консультации врача.

Взрослые и дети в возрасте с 15 лет: 1–2 таблетки однократно. Повторный прием возможен через 4–8 ч. Максимальная суточная доза не должна превышать 4 г (8 таблеток).

Но-Шпа

Препарат противопоказан при повышенной чувствительности к его компонентам, а также при тяжелой печеночной, почечной или сердечной недостаточности.

Перед началом применения в дозирующем контейнере необходимо удалить защитную ленту под крышкой и защитную наклейку на дне контейнера.

Взрослым рекомендуемая доза составляет 120-240 мг в сутки в 2-3 приема. Детям 6-12 лет максимальная суточная доза составляет 80 мг (разделенная на 2 приема), а для детей старше 12 лет максимальная суточная доза составляет 160 мг (разделена на 2-4 приема).

Цитрамон

Противопоказания для применения препарата следующие: повышенная чувствительность к компонентам препарата, другим салицилатам; тяжелые нарушения функции печени и/или почек, врожденная гипербилирубинемия, дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, алкоголизм, заболевания крови, гемофилия, геморрагический диатез, выраженная анемия, лейкопения, тромбоз, тромбофлебит, геморрагические болезни, острые пептические язвы, состояние повышенного возбуждения, нарушения сна, тяжелая АГ, органические заболевания сердечно-сосудистой системы (в том числе атеросклероз), закрытоугольная глаукома, эпилепсия, гипертиреоз, декомпенсированная сердечная недостаточность, нарушения сердечной проводимости, тяжелый атеросклероз, склонность к спазму сосудов, ИБС, острый панкреатит, гипертрофия предстательной железы, тяжелые формы сахарного диабета, БА, вызванная приемом салицилатов в анамнезе, пожилой возраст.

Взрослым рекомендуется принимать по 1 таблетке после приема пищи. Максимальная суточная доза составляет 6 таблеток (в 3 приема).

Дибазол

Читайте такжеКак избавится от аллергии: список проверенных лекарствПрепарат противопоказан при повышенной чувствительности к компонентам; заболеваниях, протекающих со снижением мышечного тонуса, судорожным синдромом, тяжелой сердечной недостаточностью; гипотензии; хроническом нефрите с отеками и нарушением азотовыделительной функции почек; язве желудка и двенадцатиперстной кишки, которая кровоточит; сахарном диабете.

Взрослым и детям старше 12 лет препарат назначают внутрь по 20-40 мг (1-2 таблетки) 2-3 раза в сутки. Принимать за 2:00 до еды или через 2:00 после еды. Высокие дозы для взрослых внутрь: разовая – 40 мг, суточная – 120 мг. Препарат не назначают детям до 12 лет.

Спазган

Препарат противопоказан в случае:

повышенной чувствительности к компонентам,

выраженных нарушениях функции печени и почек,

желудочно-кишечной непроходимости и мегаколоне,

атонии желчного или мочевого пузыря,

тяжелых нарушениях функций почек и печени,

гематологических заболеваниях (агранулоцитоз и лейкопения), нарушений кроветворения,

закрытоугольной глаукоме, порфирии печени.

Нельзя принимать в период беременности и кормления грудью и детям до 12 лет.

Препарат применяют внутрь после еды, запивая водой. Взрослым и детям в возрасте старше 15 лет назначают по 1 таблетке 1–2 раза в сутки. Максимальная суточная доза – 2 таблетки.

Важно помнить: самолечение может быть вредно для здоровья, и только врач может назначить лекарства и определить их дозировки.