Таблетки от головной боли: список эффективных препаратов
Причины появления головной боли могут быть разные. Те или иные болевые ощущения свидетельствуют о различных проблемах в организме.
Головная боль: причины
Читайте такжеТаблетки от давления: список эффективных препаратовЧастые головные боли могут быть вызваны стрессами, перенапряжением, различными инфекционными болезнями и воспалительными процессами, пищевой непереносимостью и многими другими.
Головная боль в висках может быть вызвана резким перепадом артериального давления, интоксикацией или инфекцией.
Головная боль в затылке – это чаще всего следствие такие болезни, как шейный остеохондроз, шейный спондилез, уплотнение мышц шейного отдела, гипертония.
Головная боль в области лба может свидетельствовать о воспалительных заболеваниях, таких как фронтит, о повышенном внутричерепном давлении, защемлении затылочного нерва.
Список препаратов
Существует множество препаратов, которые принимаются при головной боли. Вот некоторые из тех, которые себя неплохо зарекомендовали.
Аспирин
Препарат противопоказан при:
- гиперчувствительности к компонентам,
- острых язвах ЖКТ,
- геморрагическом диатезе,
- выраженной почечной, печеночной или сердечной недостаточности.
Препарат принимают внутрь после еды, запивая достаточным количеством жидкости. Не принимают дольше 3–5 суток без консультации врача.
Взрослые и дети в возрасте с 15 лет: 1–2 таблетки однократно. Повторный прием возможен через 4–8 ч. Максимальная суточная доза не должна превышать 4 г (8 таблеток).
Но-Шпа
Препарат противопоказан при повышенной чувствительности к его компонентам, а также при тяжелой печеночной, почечной или сердечной недостаточности.
Перед началом применения в дозирующем контейнере необходимо удалить защитную ленту под крышкой и защитную наклейку на дне контейнера.
Взрослым рекомендуемая доза составляет 120-240 мг в сутки в 2-3 приема. Детям 6-12 лет максимальная суточная доза составляет 80 мг (разделенная на 2 приема), а для детей старше 12 лет максимальная суточная доза составляет 160 мг (разделена на 2-4 приема).
Цитрамон
Противопоказания для применения препарата следующие: повышенная чувствительность к компонентам препарата, другим салицилатам; тяжелые нарушения функции печени и/или почек, врожденная гипербилирубинемия, дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, алкоголизм, заболевания крови, гемофилия, геморрагический диатез, выраженная анемия, лейкопения, тромбоз, тромбофлебит, геморрагические болезни, острые пептические язвы, состояние повышенного возбуждения, нарушения сна, тяжелая АГ, органические заболевания сердечно-сосудистой системы (в том числе атеросклероз), закрытоугольная глаукома, эпилепсия, гипертиреоз, декомпенсированная сердечная недостаточность, нарушения сердечной проводимости, тяжелый атеросклероз, склонность к спазму сосудов, ИБС, острый панкреатит, гипертрофия предстательной железы, тяжелые формы сахарного диабета, БА, вызванная приемом салицилатов в анамнезе, пожилой возраст.
Взрослым рекомендуется принимать по 1 таблетке после приема пищи. Максимальная суточная доза составляет 6 таблеток (в 3 приема).
Дибазол
Читайте такжеКак избавится от аллергии: список проверенных лекарствПрепарат противопоказан при повышенной чувствительности к компонентам; заболеваниях, протекающих со снижением мышечного тонуса, судорожным синдромом, тяжелой сердечной недостаточностью; гипотензии; хроническом нефрите с отеками и нарушением азотовыделительной функции почек; язве желудка и двенадцатиперстной кишки, которая кровоточит; сахарном диабете.
Взрослым и детям старше 12 лет препарат назначают внутрь по 20-40 мг (1-2 таблетки) 2-3 раза в сутки. Принимать за 2:00 до еды или через 2:00 после еды. Высокие дозы для взрослых внутрь: разовая – 40 мг, суточная – 120 мг. Препарат не назначают детям до 12 лет.
Спазган
Препарат противопоказан в случае:
- повышенной чувствительности к компонентам,
- выраженных нарушениях функции печени и почек,
- желудочно-кишечной непроходимости и мегаколоне,
- атонии желчного или мочевого пузыря,
- тяжелых нарушениях функций почек и печени,
- гематологических заболеваниях (агранулоцитоз и лейкопения), нарушений кроветворения,
- закрытоугольной глаукоме, порфирии печени.
Нельзя принимать в период беременности и кормления грудью и детям до 12 лет.
Препарат применяют внутрь после еды, запивая водой. Взрослым и детям в возрасте старше 15 лет назначают по 1 таблетке 1–2 раза в сутки. Максимальная суточная доза – 2 таблетки.
Важно помнить: самолечение может быть вредно для здоровья, и только врач может назначить лекарства и определить их дозировки.