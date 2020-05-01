Таблетки от цистита: список эффективных препаратов

Перечень проверенных лекарственных средств, которые применяются при цистите.

Цистит – это воспаление слизистой оболочки мочевого пузыря. Данное заболевание урогенитальной сферы сопровождается нарушением функции органа выделительной системы, а также изменениями осадка мочи.

Цистит: причины

Среди возможных причин возникновения данного заболевания выделяют следующие:

Неправильная гигиена наружных половых органов.

Переохлаждения.

Нарушение диеты с обильным употреблением острой, пряной пищи.

Наличие метаболических заболеваний в анамнезе.

Частые стрессы и перенапряжения.

Неадекватное лечение других болезней урогенитального тракта.

Повторное инфицирование половым партнером.

Лучевая нагрузка на органы малого таза.

Список препаратов

Существует множество препаратов, которые принимаются при цистите. Вот некоторые из тех, которые себя неплохо зарекомендовали.

Фурадонин

Препарат противопоказан лицам с:

гиперчувствительностью к препарату,

хронической почечной недостаточностью,

хронической сердечной недостаточностью II – III ст.,

циррозом печени,

хроническим гепатитом,

острой порфирией,

недостаточностью глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы.

Также не следует принимать при беременности и в период лактации, детям до 1 месяца жизни.

Препарат принимают внутрь, рекомендуется запивать большим количеством воды.

Читайте такжеТаблетки от головной боли: список эффективных препаратовВзрослым назначают по 0,1-0,15 г Фурадонина 3-4 раза в день. Максимальная терапевтическая дозировка для взрослых: суточная - 0,6 г, разовая – 0,3 г.

Курс лечения при острых урологических инфекциях 7-10 дней. Противорецидивное и профилактическое лечение может составлять от 3 до 12 месяцев (зависит от характера заболевания), в таких случаях суточная доза Фурадонина – 1-2 мг/кг.

Фурадонин назначается детям из расчета 5-8 мг/кг в сутки, суточную дозировку делят на 4 приема.

УроПак

Препарат противопоказан в случае индивидуальной непереносимости компонентов.

Препарат назначают взрослым по 1 капсуле в день во время еды. Длительность приема и возможность повторного курса рекомендуется согласовывать с врачом.

Цисторал

Препарат противопоказан при:

выраженной гиперчувствительности к основному или к одному из вспомогательных компонентов;

сахарном диабете;

непереносимости лактозы/галактозы;

почечной недостаточности, в тяжелой степени;

прохождении гемодиализа.

Читайте такжеТаблетки от давления: список эффективных препаратовПринимают препарат 1 раз в день, перед отходом ко сну. Предварительно желательно опорожнить мочевой пузырь – это повысит эффективность препарата.

Рекомендованная дозировка – 3 грамма в сутки. Дозировка может быть скорректирована по решению лечащего врача.

Важно помнить: самолечение может быть вредно для здоровья, и только врач должен назначать лекарства и определять их дозировки.