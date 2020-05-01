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Таблетки от цистита: список эффективных препаратов

07:05, 01 мая 2020
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Таблетки от цистита список / depositphotos.com

Цистит – это воспаление слизистой оболочки мочевого пузыря. Данное заболевание урогенитальной сферы сопровождается нарушением функции органа выделительной системы, а также изменениями осадка мочи.

Цистит: причины

Среди возможных причин возникновения данного заболевания выделяют следующие:

  • Неправильная гигиена наружных половых органов.
  • Переохлаждения.
  • Нарушение диеты с обильным употреблением острой, пряной пищи.
  • Наличие метаболических заболеваний в анамнезе.
  • Частые стрессы и перенапряжения.
  • Неадекватное лечение других болезней урогенитального тракта.
  • Повторное инфицирование половым партнером.
  • Лучевая нагрузка на органы малого таза.

Список препаратов

Существует множество препаратов, которые принимаются при цистите. Вот некоторые из тех, которые себя неплохо зарекомендовали.

Фурадонин

Препарат противопоказан лицам с:

  • гиперчувствительностью к препарату,
  • хронической почечной недостаточностью,
  • хронической сердечной недостаточностью II – III ст.,
  • циррозом печени,
  • хроническим гепатитом,
  • острой порфирией,
  • недостаточностью глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы.

Также не следует принимать при беременности и в период лактации,  детям до 1 месяца жизни.

Таблетки от цистита / depositphotos.com

Препарат принимают внутрь, рекомендуется запивать большим количеством воды.

Читайте такжеТаблетки от головной боли: список эффективных препаратовВзрослым назначают по 0,1-0,15 г Фурадонина 3-4 раза в день. Максимальная терапевтическая дозировка для взрослых: суточная - 0,6 г, разовая – 0,3 г.

Курс лечения при острых урологических инфекциях 7-10 дней.  Противорецидивное и профилактическое лечение может составлять от 3 до 12 месяцев (зависит от характера заболевания), в таких случаях суточная доза Фурадонина – 1-2 мг/кг.

Фурадонин назначается детям из расчета 5-8 мг/кг в сутки, суточную дозировку делят на 4 приема.

УроПак

Препарат противопоказан в случае индивидуальной непереносимости компонентов.

Препарат назначают взрослым по 1 капсуле в день во время еды. Длительность приема и возможность повторного курса рекомендуется согласовывать с врачом.

Цисторал

Препарат противопоказан при:

  • выраженной гиперчувствительности к основному или к одному из вспомогательных компонентов;
  • сахарном диабете;
  • непереносимости лактозы/галактозы;
  • почечной недостаточности, в тяжелой степени;
  • прохождении гемодиализа.

Читайте такжеТаблетки от давления: список эффективных препаратовПринимают препарат 1 раз в день, перед отходом ко сну. Предварительно желательно опорожнить мочевой пузырь – это повысит эффективность препарата.

Рекомендованная дозировка – 3 грамма в сутки. Дозировка может быть скорректирована по решению лечащего врача.

Важно помнить: самолечение может быть вредно для здоровья, и только врач должен назначать лекарства и определять их дозировки.

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