Таблетки от цистита: список эффективных препаратов
Цистит – это воспаление слизистой оболочки мочевого пузыря. Данное заболевание урогенитальной сферы сопровождается нарушением функции органа выделительной системы, а также изменениями осадка мочи.
Цистит: причины
Среди возможных причин возникновения данного заболевания выделяют следующие:
- Неправильная гигиена наружных половых органов.
- Переохлаждения.
- Нарушение диеты с обильным употреблением острой, пряной пищи.
- Наличие метаболических заболеваний в анамнезе.
- Частые стрессы и перенапряжения.
- Неадекватное лечение других болезней урогенитального тракта.
- Повторное инфицирование половым партнером.
- Лучевая нагрузка на органы малого таза.
Список препаратов
Существует множество препаратов, которые принимаются при цистите. Вот некоторые из тех, которые себя неплохо зарекомендовали.
Фурадонин
Препарат противопоказан лицам с:
- гиперчувствительностью к препарату,
- хронической почечной недостаточностью,
- хронической сердечной недостаточностью II – III ст.,
- циррозом печени,
- хроническим гепатитом,
- острой порфирией,
- недостаточностью глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы.
Также не следует принимать при беременности и в период лактации, детям до 1 месяца жизни.
Препарат принимают внутрь, рекомендуется запивать большим количеством воды.
Читайте такжеТаблетки от головной боли: список эффективных препаратовВзрослым назначают по 0,1-0,15 г Фурадонина 3-4 раза в день. Максимальная терапевтическая дозировка для взрослых: суточная - 0,6 г, разовая – 0,3 г.
Курс лечения при острых урологических инфекциях 7-10 дней. Противорецидивное и профилактическое лечение может составлять от 3 до 12 месяцев (зависит от характера заболевания), в таких случаях суточная доза Фурадонина – 1-2 мг/кг.
Фурадонин назначается детям из расчета 5-8 мг/кг в сутки, суточную дозировку делят на 4 приема.
УроПак
Препарат противопоказан в случае индивидуальной непереносимости компонентов.
Препарат назначают взрослым по 1 капсуле в день во время еды. Длительность приема и возможность повторного курса рекомендуется согласовывать с врачом.
Цисторал
Препарат противопоказан при:
- выраженной гиперчувствительности к основному или к одному из вспомогательных компонентов;
- сахарном диабете;
- непереносимости лактозы/галактозы;
- почечной недостаточности, в тяжелой степени;
- прохождении гемодиализа.
Читайте такжеТаблетки от давления: список эффективных препаратовПринимают препарат 1 раз в день, перед отходом ко сну. Предварительно желательно опорожнить мочевой пузырь – это повысит эффективность препарата.
Рекомендованная дозировка – 3 грамма в сутки. Дозировка может быть скорректирована по решению лечащего врача.
Важно помнить: самолечение может быть вредно для здоровья, и только врач должен назначать лекарства и определять их дозировки.