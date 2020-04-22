Таблетки для похудения: самые популярные и эффективные средства для снижения веса

В погоне за стройной фигурой многие прибегают к таким средствам, как таблетки для похудения, которые часто таки дают эффект, но имеют также и побочные действия.

Практически каждый человек хотя бы раз в жизни может столкнуться с проблемой похудения. Чаще всего лишний вес является следствием неправильного питания или нарушений в работе организма, а также малоподвижного образа жизни.

Читайте такжеДиетолог посоветовала, как не набрать лишнего веса на карантине

Однако кому-то избавиться от лишнего веса удается быстро и без особых усилий, другие же мучаются с этой проблемой всю жизнь, ища способы похудения.

Ввиду спроса, специалисты в области фармакологии разрабатывают эффективные таблетки для похудения, которые бы сжигали жиры, не нанося вреда здоровью человека.

Виды средств для похудения

Аноректики. Такие препараты подавляют чувство голода, воздействуя на головной мозг. Эти средства часто вызывают возбуждение, пропадает сон, человек становится нервным.

Бады (биологически активные добавки). Это самые "безобидные" пищевые добавки. Таблетки могут быть полезными, но помогают не каждому.

Слабительные и мочегонные средства. Перед употреблением таких жиросжиганиющих таблеток следует обязательно проконсультироваться со специалистом, поскольку они вымывают полезную микрофлору.

Капсулы с микрокристаллической целлюлозой(МКЦ). Это специальная порошкообразная модификация обычной природной целлюлозы. МКЦ очищает кишечник и выводит шлаки. Однако, чтобы действительно похудеть, нужно съедать огромное их количество, а это приведет к раздражению стенок кишечника. Пить их можно только под контролем врача.

Сжигатели жира. Капсулы и добавки ускоряют обмен веществ. Однако пить жиросжигатели просто так бесполезно – необходимо еще ходить в спортзал.

Самые популярные препараты в борьбе с лишним весом

Ксеникал

Препарат швейцарского производства Ксеникал имеет свойство расщеплять жиры в желудочно-кишечном тракте, в результате чего, согласно инструкции, они не усваиваются организмом и общее число поступающих калорий уменьшается.

При лечении Ксеникалом часто возникают такие нежелательные явления, как мягкий стул, боли или дискомфорт в прямой кишке, недержание кала, вздутие живота, поражение зубов, поражение десен, а также головная боль, инфекции верхних дыхательных путей, грипп.

Меридиа

Меридиа используется для лечения начальной степени ожирения. Изготавливается в капсулах в Германии. Действует на метаболиты сибутрамина, вызывая чувство сытости, снижает потребность в пище, увеличивает термопродукцию.

Продолжительность терапии зависит от результативности и переносимости препарата пациентом. Перед использованием необходимо проконсультироваться с врачом.

Турбослим

Турбослим – биологически активная добавка. Выпускается в капсулах дневного и ночного применения. Линия препаратов дополняет зеленый чай и кофе. Турбослим изготовлен из биологически активных ингредиентов, благодаря которым быстро снижается излишний вес.

Среди побочных эффектов чаще всего встречаются такие: возможно развитие аллергических реакций, повышенная возбудимость, бессонница, расстройства кишечника, тахикардия.

Аквалиф

Изготовленные в Китае таблетки рекомендуется к рациону питания как средство поддержания баланса воды в организме, активизации процесса похудения, уменьшения отечности и ощущения тяжести.

В состав препарата, как указано в инструкции, входят экстракты 5 растений, целебные свойства которых издавна используются в восточной и народной медицине.

L-карнитин

L-карнитин – биодобавка, составляющей которой является L-карнитин, полученный в процессе микробиологического синтеза. Биодобавка применяется как вспомогательное средство с целью коррекции рациона питания, в частности, при программах снижения веса и очищения организма.

Как и любой жиросжигатель, L-карнитин "работает" только при условии аэробных нагрузок. Поэтому, чтобы добиться заметных результатов в похудении, нужно уделить внимание программе тренировок и питания.

Таблетки для похудения: употреблять или не употреблять

У каждого препарата для снижения веса есть свои противопоказания, чаще всего это заболевания сердечно-сосудистой системы, печени, почек, нервной системы. Поэтому все подобные таблетки нужно принимать под строгим контролем врача, иначе можно навредить своему организму.

Читайте такжеИзвестная фитнес-тренер рассказала, можно ли заниматься спортом в критические дни

К тому же много таких препаратов могут способствовать похудению, однако, как только человек прекратит их принимать, все потерянные килограммы возвращаются, а вдобавок к ним – еще несколько.

Никакие лучшие таблетки для похудения не дадут положительных результатов, если человек, который стремится избавиться от лишнего веса, будет игнорировать здоровый и активный образ жизни. Если лишних килограммов очень много, то, как советуют специалисты, наиболее эффективно совмещать фитнес и правильное питание не с лекарствами, а с биодобавками, подобранными врачом индивидуально. А вот заедать торты таблетками для похудения, отмечают медики, – это путь в никуда.