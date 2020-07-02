Супрун объяснила, почему опасно опускать маску с носа

Маска может защитить только тогда, когда одета правильно, а в иных случаях может даже навредить.

Неправильное использование маски во время эпидемии может быть даже опасней ее отсутствия. Кроме того, маска ничем не поможет, если носить ее ниже носа.

Такое заявление в Facebook сделал экс-глава Минздрава Ульяна Супрун.

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«Неправильное использование маски — гораздо хуже ее отсутствия. Люди думают, что защищены, и игнорируют остальные меры безопасности. А ношение маски, как известно, работает только в комплексе с чистыми руками и физической дистанцией. И точно не защищает, если выставить сверху нос. Маска — это не амулет и не оберег. Ею нужно пользоваться правильно», - отметила она.

Медик объяснила, что нос – это «ворота» для вируса SARS-CoV-2. Исследования свидетельствуют, что носовая полость – одна из наиболее опасных и одновременно уязвимых к вирусу частей тела.

«Поэтому даже сложно видеть, как люди спускают маски ниже носа, думая, что все еще защищены. Ибо это прямой путь к заражению новым вирусом. Да и вообще лишает ношение маски всякого смысла. Вы же не будете выставлять кончик носа из скафандра в открытом космосе. С маской так же. Она работает — только когда одета правильно, к тому же, чистыми руками», - отметила она.

«Возбудитель COVID-19 распространяется от человека к человеку вместе с каплями, которые выделяются, когда кто-то инфицированный кашляет, чихает или разговаривает. Маска обеспечивает барьерную защиту между зараженными и незараженными людьми. Но все это сработает при условии, что маска была одета и снята правильно. Если нос открытый — защита не сработает», - пояснила она.

Супрун напомнила, что ученые до сих пор не имеют всех ответов относительно распространения вируса. Однако, если разумно использовать уже известные исследования, то можно обеспечить наилучшую защиту себе и людям вокруг.

Как сообщал УНИАН, 1 июля Кабинет министров одобрил проект закона, которым устанавливается специальную ответственность за неношение масок гражданами. Для физических лиц штрафы не большие, а для юридических - от 3 тыс. 400 грн до 5 тыс. 100 грн.

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