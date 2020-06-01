Глава Минздрава Степанов заявил о политическом и медийном давлении со стороны экс-руководства министерства

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что медицинская система в Украине была разрушена, а на него и команду министерства оказывается политическое и медийное давление со стороны экс-руководства Минздрава.

Об этом он сказал в видеообращении, которое было опубликовано на странице Facebook Министерства охраны здоровья Украины 1 июня.

“На посту министра я уже два месяца, поэтому могу обоснованно утверждать: системы здравоохранения в Украине нет. Это отдельные обломки советского прошлого, кусочки абстрактных неосуществленных проектов будущего, отсутствие нормальной нормативной и ресурсной базы – а система полностью уничтожена”, - подчеркнул Степанов.

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Отдельно глава Минздрава отметил, что сейчас ситуация достигает критической массы, ведь на Министерство, и на его самого оказывается огромное давление со стороны “предыдущей команды”.

“Сегодня информационное поле поделено на два лагеря. Один лагерь – адепты так называемой “псевдореформы”, имевшие абсолютную власть и почти четыре года экспериментировавшие с украинской медициной. С другой стороны – отечественные врачи, медицинские работники всех уровней, которые оказались под угрозой увольнения. Сейчас эти так называемые реформаторы стали критиками чего-либо, чтобы только поднимать публичный шум, чтобы отвлечь украинцев от провалов своей деятельности. Все, что они получили, – это угроза увольнения десятков тысяч медиков и закрытие сотен больниц, дефицит лекарств, медицинского оборудования, отток украинских врачей за границу. Это результаты их наработок”, - заявил министр.

Степанов также подчеркнул, что, несмотря на эту ситуацию, его первоочередная задача - это оказание квалифицированной медицинской помощи по всей стране.

“Моя задача на посту министра – сделать так, чтобы каждый украинец, хоть в Яремче Ивано-Франковской области, хоть в Сумах, Мариуполе или селе Олешки Херсонской области, был уверен, что если ему или его близким понадобится медицинская помощь, то за ней не придется ехать в Киев”, - отметил глава министерства.

Министр добавил, что он вместе с президентом и премьером имеют общее видение решения проблемы охраны здоровья и выступают единым фронтом.

“У нас общее видение решения проблем здравоохранения с президентом и премьером. Я не боюсь никаких нападок и готов защищать нашу позицию до конца, потому что знаю, что у нас сильная команда. Мы обязательно сделаем так, чтобы украинцы получили качественную, доступную медицину”, - подытожил Максим Степанов.

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