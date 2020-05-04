Степанов заявил, что в Украине психбольницы поставлены на грань закрытия

В настоящее время с Национальной службой здоровья Украины заключили договоры 58 специализированных психиатрических больниц, которые были на стадии закрытия после старта второго этапа медицинской реформы.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что с 1 апреля специализированные психиатрические больницы поставлены на грань полного закрытия, однако Министерство здравоохранения Украины работает над тем, чтобы этого не допустить.

Читайте такжеНа Харьковщине зафиксировали вспышку коронавируса в психбольнице

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время онлайн-брифинга. «Если мы говорим о психиатрической отрасль, то на сегодняшний день с Национальной службой здоровья заключили договоры 58 специализированных психиатрических больниц. Если посмотреть на тот тариф и специфику организации психиатрической службы и на то, что с ними произошло после 1 апреля, то их всех поставили не просто на грань выживания - они поставлены на грань полного закрытия и увольнения, в том числе, медицинских работников», - заявил Степанов.

Он отметил, что у него была встреча с главными врачами психиатрических больниц и с Ассоциацией психиатров Украины.

«Они все бьют тревогу. К сожалению, до 1 апреля с ними полностью отсутствовала коммуникация. Их никто не спрашивал, какая стратегия развития психиатрической службы, их никто не спрашивал, каким образом вы будете выживать на установленный тариф. Их никто не спрашивал, что делать с 22 тыс. больных с хроническими психическими заболеваниями, которые на сегодняшний день находятся в психиатрических больницах. Это тяжелые больные, наши граждане, большинство из которых потеряли социальные связи, их нельзя выписывать. Нельзя просто так закрыть больницы и их выписать на улицу. Но на сегодняшний день, когда финансирование по тем утвержденным тарифам и по той стратегии, которая была введен, поставила их на грань, когда они получают 12-20% от прошлогоднего бюджета», - отметил Степанов.

Министр отметил, что если не исправить ситуацию, нас ждет увольнение медицинских работников, в том числе врачей, медицинских сестер, персонала, работающего в психиатрических больницах с психически больными людьми, которые длительное время находятся в больницах.

«Это все недопустимые вещи. Если мы делаем соответствующее реформирование - мы должны четко понимать, что у нас будет происходить с каждой больницей в нашей стране, поскольку речь идет о здоровье и жизни людей, будем исправлять эту ситуацию», - резюмировал он.

Как известно, с 1 апреля 2020 года в Украине стартовал второй этап реформы системы здравоохранения. Он заключается в том, что практически все коммунальные медицинские учреждения (районные, городские, областные больницы) страны будут получать средства по прямому договору с НСЗУ.