Степанов заверил, что онкобольных детей больше не будут заставлять делать ПЦР-тесты за счет родителей

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил о разработке алгоритмов, по которым детей из всех регионов Украины, которые будут ехать в «Охматдет» и Институт рака, будут тестировать на СOVID-19 за три дня до выезда.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил о решении проблемы, когда онкобольных детей не принимали на госпитализацию в Национальный институт рака и детскую специализированную больницу "Охматдет" без тестирования на коронавирус.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, об этом Степанов заявил на традиционном совещании по вопросам предотвращения распространения коронавируса под председательством президента Украины Владимира Зеленского.

Читайте такжеГлава Минздрава рассказал, что будет с медицинской реформой в Украине

Отмечается, что Степанов отчитался по проблеме, когда детей не принимали в «Охматдет» и Институт рака без тестирования на коронавирус, которое не могли обеспечить в этих медучреждениях.

Министр сообщил, что уже разработаны алгоритмы, по которым детей из всех регионов, которые будут ехать в «Охматдет» и Институт рака, будут тестировать на СOVID-19 за три дня до выезда.

4 мая благотворительный фонд "Таблеточки" сообщил, что в Национальном институте рака и "Охматдете" онкобольных детей не принимают на госпитализацию без отрицательных результатов ПЦР-тестов на коронавирус, которые родители этих детей должны были делать за свой счет.

Согласно сообщению, стоимость такого теста в частных клиниках в Украине сейчас составляет около 2,2-2,5 тыс. грн на одного человека.