Степанов прогнозирует новую вспышку COVID-19 после выходных в Одессе

В эти выходные пляжи и клубы в Одессе были переполнены отдыхающими. Однако люди не придерживались карантинных ограничений.

Министр здравоохранения Максим Степанов прокомментировал тот факт, что в эти выходные на киевской трассе в сторону Одессы возникли значительные автомобильные пробки, поскольку многие люди ехали к побережью Черного моря.

Об этом он рассказал на брифинге сегодня.

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Министр подчеркнул, что граждане пренебрегают рекомендациями Минздрава, касающиеся поведения в период эпидемии, в частности, и на пляжах, а ночные клубы работают без соблюдения эпидемиологических требований, что приведет к повышению уровня заболеваемости в Украине.

«То есть, неиспользование масок, полное несоблюдения социальной дистанции, неиспользование антисептиками – все это приводит к повышению уровня заболеваемости COVID-19», – сказал он.

Как сообщал УНИАН, в эти выходные пляжи и клубы в Одессе были переполнены отдыхающими. Однако люди не придерживались карантинных ограничений. В частности, нарушали требования по дистанции. И это несмотря на рекордное количество новых случаев коронавируса в течение последних дней.

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