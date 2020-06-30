Степанов прогнозирует новую вспышку COVID-19 после выходных в Одессе
Министр здравоохранения Максим Степанов прокомментировал тот факт, что в эти выходные на киевской трассе в сторону Одессы возникли значительные автомобильные пробки, поскольку многие люди ехали к побережью Черного моря.
Об этом он рассказал на брифинге сегодня.
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Министр подчеркнул, что граждане пренебрегают рекомендациями Минздрава, касающиеся поведения в период эпидемии, в частности, и на пляжах, а ночные клубы работают без соблюдения эпидемиологических требований, что приведет к повышению уровня заболеваемости в Украине.
«То есть, неиспользование масок, полное несоблюдения социальной дистанции, неиспользование антисептиками – все это приводит к повышению уровня заболеваемости COVID-19», – сказал он.
Как сообщал УНИАН, в эти выходные пляжи и клубы в Одессе были переполнены отдыхающими. Однако люди не придерживались карантинных ограничений. В частности, нарушали требования по дистанции. И это несмотря на рекордное количество новых случаев коронавируса в течение последних дней.
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