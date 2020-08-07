В Украине третий подряд антирекорд по новым случаям COVID-19: за сутки - почти 1,5 тысячи инфицированных
В Украине за минувшие сутки коронавирусную инфекцию подтвердили в рекордного количества людей - 1 453. Также известно, что 531 пациент выздоровел вчера, а 33 - умерли от осложнений. Рекордное количество больных в Украине фиксируют трое суток подряд.
Об этом свидетельствуют данные карты Совета национальной безопасности и обороны Украины по распространению коронавируса.
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Всего в Украине с начала эпидемии COVID-19 обнаружили в 78 261 человек, из них 43 055 пациентов выздоровели и 1852 - умерли от осложнений. Сейчас продолжают лечиться 33354 человек.
За сутки больше новых больных обнаружили в Киеве (186), Одесской (156), Львовской (152), Харьковской (146), Ивано-Франковской (131), и Ривненской (100) областях.
Как передает корреспондент УНИАН, на брифинге здравоохранения Максим Степанов сообщил, что за последние сутки было совершено 35 тыс. 719 тестов на коронавирус, из них 18 тыс. 410 - методом ПЦР и 17 тыс. 309 - методом ИФА.
"Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество случаев зарегистрировано в Киеве - 186, Одесской области - 156, Львовской области - 152, Харьковской области - 146, Ивано-Франковской области - 131", - отметил Степанов.
Всего проведено 1135051 тестирования методом ПЦР.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область - 2932;
- Волынская область - 4162;
- Днепропетровская область - 1508;
- Донецкая область - 945;
- Житомирская область - 2064;
- Закарпатская область - 5615;
- Запорожская область - 895;
- Ивано-Франковская область - 5426;
- Кировоградская область - 714;
- г. Киев - 9178;
- Киевская область - 4058;
- Львовская область - 10 572;
- Луганская область - 146;
- Николаевская область - 682;
- Одесская область - 3904;
- Полтавская область - 489;
- Ривненская область - 6638;
- Сумская область - 636;
- Тернопольская область - 3212;
- Харьковская область - 4527;
- Херсонская область - 255;
- Хмельницкая область - 1286;
- Черновицкая область - 6477;
- Черкасская область - 975;
- Черниговская область - 965.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 7 августа 2020 в Центр поступило 1774 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 132 951 сообщения о подозрении на COVID-19.
Как сообщал УНИАН, в Украине 6 августа выявили 1318 новых заболевших COVID-19, это рекорд суточной заболеваемости с начала эпидемии. В пяти регионах страны за сутки заболело более 100 человек.
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