Средства для обещанных доплат медикам уже направлены в регионы

Всего на оплату услуг НСЗУ выделено почти 15,8 млрд грн.

Все средства на доплаты в размере до 300% от заработной платы, которые правительство обещало медикам, работающим с пациентами с коронавирусом, уже выделены в регионы. Об этом заявила заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова во время брифинга.

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«Каждый медик, работает он в больнице или на скорой помощи, все получат эту помощь. Для расчетов Минздрав собирал данные со всех областных департаментов здравоохранения по количеству медиков, которые работают с пациентами с коронавирусом, и на основании этих данных и были выделены средства», - сказала Шаталова.

По ее словам, медицинская субвенция, за счет которой возможно было осуществить доплаты к зарплате непосредственно занятым в ликвидации эпидемии, была перечислена на места 16 апреля.

«Дополнительно мы сделали приближение с последнего квартала 2020 года на апрель в размере 241,8 млн грн. Я надеюсь, что сегодня-завтра эти средства поступят с помощью Казначейской службы в регионы, и таким образом мы все вопросы пытаемся регулировать», - отметила замминистра.

Шаталова также сообщила, чтобольницы и врачи будут получать оплату услуг от Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) по четырем пакетам услуг. Пакеты услуг включают стационарную помощь пациентам с COVID-19; экстренную медицинскую помощь пациентам с подозрением и установленным заболеванием COVID-19; медицинскую помощь, предоставляемую мобильными медицинскими бригадами, созданными для реагирования на коронавирусную болезнь; а также стационарную медицинскую помощь при COVID-19, которая предоставляется отдельными учреждениями здравоохранения, не включенными в перечень опорных учреждений по борьбе с коронавирусом. Замминистра подчеркнула, что это единовлеменная помощь, которая будет профинансирована за апрель.

«Что касается утвержденных тарифов, хочу подчеркнуть, что в тарифы включены дополнительные выплаты, вознаграждения работникам учреждений здравоохранения в размере 300% от заработной платы в соответствии с законодательством, включительно с обеспечением пациентов лекарственными средствами и медицинскими изделиями. Это первый тариф, который отталкивался от реальной потребности в финансировании по нашему принятому национальному стандарту лечения», - сообщила Шаталова.

По ее словам, всего на оплату услуг НСЗУ выделено почти 15,8 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, ранее Кабинет министров на внеочередном заседании утвердил доплаты медикам, которые борются с COVID-19, в размере до 300% заработной платы.