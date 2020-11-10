Город страдает от нехватки медработников, но количество больных лишь растет.

Медики инфекционных госпиталей Мелитополя рассказали, в каких условиях им приходится работать ради спасения коронавирусных пациентов. Сотрудники больниц носят закрытую экипировку и не могут сходить в туалет во время своей смены.

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Об этом говорится в материале «РИА Мелитополь». Отмечается, что всего в Мелитополе два инфекционных госпиталя. Один расположен в здании бывшего детского санатория, второй – на базе первой городской больницы.

Так, перед входом в «красную зону» с больными медикам приходится облачаться в защитные костюмы. Он одноразовый и не пропускает воздух. Под него надевается одноразовый хлопчатобумажный костюм, такие носят хирурги. После снятия костюмов – нижнее белье можно выкручивать, особенно летом.

«У нас была такая проблема обеспечения врачей нижним бельем – трикотажным впитывающим влагу. Нам помогала одна общественная организация: поставляла футболки и нижнее белье. Сейчас тоже шьют одежду. Прежде чем облачиться в костюм, нужно надеть на себя именно такое белье», - рассказала начальник Мелитопольского горздравотдела Лариса Сыпрыкина.

В опасную зону нельзя брать какие-либо личные вещи (ключи, телефоны и прочее), поскольку вирус можно вынести и на них. Из красной зоны после смены медики выходят в «шлюзы» - промежуточная между грязной и чистой зонами комната. В ней на стене висят памятки, как правильно надевать и снимать защитные костюмы. Старшая медсестра контролирует это процесс. Особенно, если врач - новичок.

Использованные костюмы подвергаются дезобработке и утилизации – их отправляют в специальные мешки или боксы. Затем их забирает предприятие, выигравшее тендер на утилизацию.

Врачи работают сменами длительностью в 4 часа. Все это время они не могут пойти в туалет, так как это риск заразиться. Терпят и работают. Иногда при большом наплыве пациентов приходится работать сверх смены.

Еще один минус – работа в очках и масках. Очки запотевают и к этому надо привыкнуть.

От постоянного ношения маски появляется сыпь на лице.

«Женщины-медики просто плачут, когда смотрятся в зеркало. Они уже забыли, что такое косметика, так как постоянно в масках. Плюс на лице сыпь», - рассказала Сапрыкина.

Отмечается, что сегодня в городе дефицит медицинских работников, ведь медики и сами болеют. В городской власти признаются - персонал на второй инфекционный госпиталь собрали с натяжкой. Если же придется открывать еще один - найти медиков будет сложно.

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Автор: Дмитрий Захаров