Сон голышом способствует улучшению отношений между половыми партнерами.

Практически каждого из нас с детства приучали спать в одежде – пижамах, ночных рубашках или хотя бы в нижнем белье. Поэтому многие даже во взрослом возрасте не могут заставить себя лечь в постель обнаженным.

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Однако медики все чаще рекомендуют все-таки отказаться от "постельной" одежды – так и тело больше отдыхает, и сон крепче, пишет MedOboz.

Предлагаем несколько фактов, которые докажут, что спать "в чем мать родила" гораздо полезнее для организма, чем убедят вас отказаться от привычки одеваться ко сну.

Улучшается качество сна

Во время сна в одежде температура тела несколько повышается (дополнительная прослойка ткани работает как термосберегающая капсула), из-за чего сон становится более чувствительным. Отдых же без каких-либо "нарядов" помогает организму "остыть" и больше погрузиться в объятия Морфея, дав телу тем самым возможность максимально расслабиться и восстановиться после предыдущего дня.

Исчезает лишний вес

Как уже говорилось, когда вы спите без одежды, температура тела понижается. А это стимулирует выработку в организме коричневого жира: этот здоровый жир расходует огромное количество калорий, поскольку генерирует тепло для процесса терморегуляции.

Более того, согласно результатам некоторых исследований, высокий уровень коричневого жира также связан с улучшением контроля глюкозы в крови и чувствительностью к инсулину, а также с более быстрым метаболизмом в состоянии покоя.

Повышается либидо и укрепляются отношения

Сон нагишом способствует улучшению отношений между половыми партнерами. Так, он увеличивает прямой контакт тел, что приводит к усилению возбуждения и побуждает к близости. Это в свою очередь повышает в организме каждого из партнеров уровня окситоцина ("гормона любви"), который укрепляет и эмоциональную связь пары.

Улучшается репродуктивное здоровье

Отсутствие одежды во время сна поможет улучшить репродуктивную функцию мужчины. Так, понижение температуры тела способствует выработке более качественной семяжидкости, что повышает шансы успешного зачатия.

Здоровье кожи

В то время, когда мы спим, в организме происходит множество регенеративных процессов. В частности, во время сна производится больше гормона роста, который увеличивает выработку коллагена.

И поскольку без одежды повышается качества отдыха, улучшиться и состояние кожи: процессы заживления воспалений и травм ускорятся, а морщинки и пигментация начнут проявляться значительно позже.

Снижение риска развития инфекций

Как известно, под одеждой (даже легкой ночной) нарушается циркуляция воздуха, и тем самым на теле формируется благоприятная среда для развития бактерий и грибков. Когда же вы спите нагишом, температура тела, как уже отмечалось, понижается, уменьшается избыток влаги, что и способствует предотвращению развития различный кожных заболеваний.

Отсрочка старости

Все то же понижение температуры тела во время сна без одежды поможет замедлить процессы старения. При чем не только за счет улучшенной выработки коллагена.

Дело в том, что это способствует и повышенному образованию в организме гормона сна мелатонина, еще одной функцией которого является защита клеток от разрушения. К тому же, полноценный отдых, который обеспечивает вам сон без обременений одеждой, поможет дольше оставаться активным и здоровым.

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Автор: УНИАН