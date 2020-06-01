Собеседования на вакансию руководителя Нацслужбы здоровья проведут в Zoom: раскрыт список кандидатов
Министр здравоохранения Максим Степанов 2 июня проведет собеседования с кандидатами на должность главы Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ). Из-за карантина переговоры состоятся с помощью сервиса Zoom.
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Как сообщает ТСН, из 28 заявок кандидатов было отобрано 17, которые отвечают всем критериям. Общаться с ними всеми собираются в один день – с 14 до 23 часов с двумя перерывами.
НСЗУ на запрос журналистов предоставила перечень кандидатов:
- Будяк Наталья Юрьевна
- Возница Марьяна Владимировна
- Жигинас Александр Станиславович
- Кириченко Тарас Викторович
- Коханий Михаил Сергеевич
- Красюк Сергей Петрович
- Машкевич Александра Григорьевна
- Милютина Виктория Васильевна
- Немирович Ирина Андреевна
- Петренко Олег Эдуардович
- Пляцек Владимир Анатольевич
- Рябец Александр Владимирович
- Рябцева Наталья Сергеевна
- Самофалов Дмитрий Александрович
- Сухорукова Оксана Сергеевна
- Черныш Дмитрий Петрович
- Яринич Константин Владимирович
Интервью со всеми кандидатами в дальнейшем будут обнародованы в открытом доступе.
Ранее сообщалось, что Государственную санитарно-эпидемиологическую службу не будут восстанавливать как отдельный орган.
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