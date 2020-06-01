Собеседования на вакансию руководителя Нацслужбы здоровья проведут в Zoom: раскрыт список кандидатов

Из 28 заявок кандидатов были отобраны 17, которые отвечают всем критериям.

Министр здравоохранения Максим Степанов 2 июня проведет собеседования с кандидатами на должность главы Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ). Из-за карантина переговоры состоятся с помощью сервиса Zoom.

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Как сообщает ТСН, из 28 заявок кандидатов было отобрано 17, которые отвечают всем критериям. Общаться с ними всеми собираются в один день – с 14 до 23 часов с двумя перерывами.

НСЗУ на запрос журналистов предоставила перечень кандидатов:

Будяк Наталья Юрьевна

Возница Марьяна Владимировна

Жигинас Александр Станиславович

Кириченко Тарас Викторович

Коханий Михаил Сергеевич

Красюк Сергей Петрович

Машкевич Александра Григорьевна

Милютина Виктория Васильевна

Немирович Ирина Андреевна

Петренко Олег Эдуардович

Пляцек Владимир Анатольевич

Рябец Александр Владимирович

Рябцева Наталья Сергеевна

Самофалов Дмитрий Александрович

Сухорукова Оксана Сергеевна

Черныш Дмитрий Петрович

Яринич Константин Владимирович

Интервью со всеми кандидатами в дальнейшем будут обнародованы в открытом доступе.

Ранее сообщалось, что Государственную санитарно-эпидемиологическую службу не будут восстанавливать как отдельный орган.

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