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Собеседования на вакансию руководителя Нацслужбы здоровья проведут в Zoom: раскрыт список кандидатов

19:28, 01 июня 2020
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Завтра Минздрав проведет собеседования на вакансию руководителя НСЗУ /УНИАН

Министр здравоохранения Максим Степанов 2 июня проведет собеседования с кандидатами на должность главы Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ). Из-за карантина переговоры состоятся с помощью сервиса Zoom.

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Как сообщает ТСН, из 28 заявок кандидатов было отобрано 17, которые отвечают всем критериям. Общаться с ними всеми собираются в один день – с 14 до 23 часов с двумя перерывами.

НСЗУ на запрос журналистов предоставила перечень кандидатов:

  • Будяк Наталья Юрьевна
  • Возница Марьяна Владимировна
  • Жигинас Александр Станиславович
  • Кириченко Тарас Викторович
  • Коханий Михаил Сергеевич
  • Красюк Сергей Петрович
  • Машкевич Александра Григорьевна
  • Милютина Виктория Васильевна
  • Немирович Ирина Андреевна
  • Петренко Олег Эдуардович
  • Пляцек Владимир Анатольевич
  • Рябец Александр Владимирович
  • Рябцева Наталья Сергеевна
  • Самофалов Дмитрий Александрович
  • Сухорукова Оксана Сергеевна
  • Черныш Дмитрий Петрович
  • Яринич Константин Владимирович

Интервью со всеми кандидатами в дальнейшем будут обнародованы в открытом доступе.

Ранее сообщалось, что Государственную санитарно-эпидемиологическую службу не будут восстанавливать как отдельный орган.

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