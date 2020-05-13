Зеленский назвал главные условия для изменения этапов смягчения карантина

Для перехода к следующим этапам снятия карантина должно быть умеренное количество новых случаев COVID-19 и некритическая загрузка больниц.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что каждый следующий этап смягчения зависит от показателей заболеваемости COVID-19 и загруженности больниц.

Об этом говорится в его видеообращении.

«Каждый следующий этап смягчения возможен только тогда, когда мы достигнем конкретных показателей, в частности, умеренного количества новых случаев заболевших и некритической загрузки коек в больницах», - заявил Зеленский.

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Президент подчеркнул: «каждый раз, когда вы не надеваете маску и рискуете заразить других людей - вы сами отдаляете открытие ресторанов, пляжей и всего остального».

Как сообщал УНИАН, 4 мая Кабмин продлил введенный из-за распространения коронавируса карантин до 22 мая и решил снять ряд запретов, начиная с 11 мая.

В Украине по состоянию на утро 13 мая зарегистрировано 16 тыс. 425 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 439 летальных, 3 тыс. 716 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 402 новых случая.