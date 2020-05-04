Смягчение карантина: в Украине с завтрашнего дня разрешат проведение плановых операций

Соответствующие изменения в правительственное постановление были приняты сегодня.

В Украине с 5 мая позволят проведение плановых операций.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время онлайн-брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов со ссылкой на принятые правительством сегодня, 4 мая, изменения в постановление о введении карантинных мероприятий.

«Во время нашего рядового совещания, которое проходит по понедельникам, мной было инициировано проведение внеочередного заседания правительства, это было поддержано премьер-министром и правительством, был вынесен один вопрос, который я считаю очень важным - это внесение изменений в постановление Кабмина №211, которым были введены карантинные мероприятия на территории Украины», - заявления он.

Степанов отметил, что на время карантина в Украине были отменены плановые операции и госпитализации, но время карантина уже составляет около 50 дней и есть уже необходимость проведения плановых операций, в том числе по жизненным показаниям. «Это я в том числе почувствовал после общения с нашими специалистами на местах, с нашими врачами, в том числе во время поездки в Черкасскую область 1 мая», - отметил он.

«Было принято постановление правительства и сразу после опубликования, и думаю, что завтра у нас в стране будет разрешено проведение плановых операций, плановых госпитализаций, которые исключительно по жизненным показаниям, то есть - если проведение этих операций очень необходимо тому или иному человеку, чтобы снизить риск для жизни и здоровья этому человеку», - отметил Степанов.

При этом он отметил, что для того, чтобы не было никаких заражений медицинских работников, проведение операций будут осуществляться исключительно после тестирования пациентов на коронавирус методом ПЦР. «Таким образом риск заражения медицинских работников мы снизим до нуля», - подчеркнул Степанов.

Ранее Степанов анонсировал смягчение карантинных мероприятий, введенных с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19, с 11 мая.

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