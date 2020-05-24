В Минздраве объяснили, почему сейчас нельзя открывать фуд-корты в ТРЦ

В этих небольших по площади зонах одновременно находится много людей, что существенно облегчает распространение болезни.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявляет, что по состоянию на сегодня нельзя разрешить открывать фуд-корты и развлекательные зоны в торгово-развлекательных центрах.

Читайте такжеК смягчению карантина не готовы 6 областей Украины - совещание у президента

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в ходе видеобрифинга.

«Сейчас, на сегодняшнем этапе, мы не можем себе позволить открытие фуд-кортов и развлекательных зон», - сказал Степанов, объяснив это тем, что в таких небольших по площади зонах одновременно находится много людей, что существенно облегчает распространение коронавирусной болезни.

При этом министр подчеркнул, что никто не будет задерживать открытие таких зон, как только будет позволять эпидемиологическая ситуация.

«Как только будет позволять эпидемиологическая ситуация, поверьте, никто не будет затягивать с тем, чтобы начать открывать и давать разрешение на открытие таких точек», - заверил Степанов.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 9:00 24 мая в Украине зарегистрировано 20986 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 617 - летальных, 7108 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 406 новых случаев.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram