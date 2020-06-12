Киев и еще 9 регионов не готовы к следующему этапу смягчения карантина

Очаги выявления новых больных COVID-19 рассеяны.

Город Киев и Киевская, Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Львовская, Ривненская, Тернопольская и Черновицкая области не готовы переходить к следующему этапу смягчения карантина.

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Как сообщает пресс-служба Офиса президента, об этом шла речь на традиционном селекторном совещании по предотвращению распространения COVID-19 под председательством президента Украины Владимира Зеленского.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, зафиксировано также увеличение количества обращений с симптомами коронавируса, случаев пневмонии и госпитализации с признаками болезни. Очаги выявления новых больных на коронавируса рассеяны.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 12 июня зарегистрировано 29 тыс. 753 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 870 летальных, 13 тыс. 567 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 683 новые случаи заболевания.

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