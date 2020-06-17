Смородина – польза черных ягод и противопоказания

Благодаря своим необыкновенным свойствам, черную смородину употребляют не только в кулинарии, но и в медицине.

Черная смородина – чрезвычайно популярная и очень вкусная ягода. Ее часто используют в кулинарии. Из черных ягодок, в частности, получаются замечательные компоты, муссы, вино или начинки для пирогов. Но, кроме замечательных вкусовых качеств, она еще обладает рядом полезных свойств.

Чем полезна черная смородина

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Сочная черная ягода является источником множества витаминов и других веществ, важных для поддержания здоровья человека.

Так, в черной смородине содержится огромное количество витамина С, даже в лимоне его в десять раз меньше. Поэтому она полезна при авитаминозе и во время простуды.

В список ее полезных составляющих и другие витамины (Е, D, Р, К и витамины группы В), а также пектин, каротиноиды, эфирное масло, сахара, дубильные вещества, органические кислоты, соли фосфора, калия и железа.

Немало полезных веществ содержат и листья смородины, среди которых – витамин С, магний, серебро, марганец, сера, медь, свинец и эфирное масло.

Черная смородина считается низкокалорийным продуктом, поскольку в сыром виде она содержит около 53 кКал.

Когда и как помогает черная смородина

В случае регулярного употребления в пищу смородины отмечается повышение тонуса организма и его сопротивляемость разнообразным инфекциям.

Так, плоды черной смородины обладают следующими способностями:

пополняют запасы витаминов при авитаминозах;

усиливают сопротивляемость организма во время болезни, укрепляют иммунитет;

улучшают аппетит и пищеварение;

улучшают работу сердца;

полезны при сахарном диабете,

полезны при гастритах с пониженной кислотностью и заболеваниях кишечника.

Смородиновые листья, в свою очередь, обладают жаропонижающим, дезинфицирующим, тонизирующим, мочегонным свойством. В виде отваров применяются для лечения: простуды, нарушения пищеварения, диареи, патологий почек и мочевыделительной системы.

Вред и противопоказания к употреблению смородины

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Ягоды черной смородины противопоказаны при аллергии и индивидуальной непереносимости.

Смородину нельзя применять при гепатите, гастритах и язвах желудка с повышенной кислотностью желудочного сока, при тромбофлебитах и повышенной свертываемости крови.

100% сок черной смородины не рекомендуют употреблять маленьким детям, ведь он может вызвать аллергическую реакцию. В период беременности и кормления грудью по поводу употребления ягод черной смородины лучше проконсультироваться с врачом.

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