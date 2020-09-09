По данным министра здравоохранения, показатель летальности в Украине по сравнению с началом апреля снизился почти на 30%.

В Украине процент смертности от коронавирусной болезни является одним из самых низких в Европе

Читайте такжеВ НСЗУ подчеркнули, что лечение пациентов с COVID-19 в стационарах является бесплатнымКак передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

«Если посмотреть в целом по Украине на процент летальности от коронавирусной болезни, то нам есть чем гордиться. У нас один из самых низких процентов в Европе -2,1%», - сказал Степанов.

По его словам, если сравнить этот показатель с началом апреля, то он снизился почти на 30%.

«В начале апреля он был 3%, а сейчас 2,1, то есть, снизился почти на 30%. И это не просто цифры - это жизнь конкретных украинцев, заболевших COVID-19», - подчеркнул министр.

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Автор: Надя Пришляк