В Украине процент смертности от коронавирусной болезни является одним из самых низких в Европе
Читайте такжеВ НСЗУ подчеркнули, что лечение пациентов с COVID-19 в стационарах является бесплатнымКак передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
«Если посмотреть в целом по Украине на процент летальности от коронавирусной болезни, то нам есть чем гордиться. У нас один из самых низких процентов в Европе -2,1%», - сказал Степанов.
По его словам, если сравнить этот показатель с началом апреля, то он снизился почти на 30%.
«В начале апреля он был 3%, а сейчас 2,1, то есть, снизился почти на 30%. И это не просто цифры - это жизнь конкретных украинцев, заболевших COVID-19», - подчеркнул министр.
Коронавирус в Украине: новости
- За сутки в Украине зафиксирован 2551 новый случай COVID-19, в том числе заболели 160 детей и 135 медицинских работников. Госпитализированы 389 больных. Умерли от осложнений коронавирусной болезни 45 человек, а выздоровели 1157 пациентов.
- В Украине количество госпитализированных больных COVID-19 по сравнению с июлем возросло более чем в два раза - Степанов
- В Украине с апреля по август в медучреждения были госпитализированы 48 тысяч пациентов с COVID-19
- Украина обязательно преодолеет пандемию COVID-19 - Зеленский
- СМИ узнали, могут ли режим "красной зоны" ввести для всей Украины
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram