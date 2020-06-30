Год тюрьмы и полмиллиона гривень компенсации: суд признал виновным врача в смерти многодетной матери

Женщина умерла в июле 2017 года.

В Закарпатской области врача родильного отделения Хустской райбольницы был признан виновным в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, в результате чего погибла молодая женщина.

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Отмечается, что женщина умерла еще в июле 2017 года. Тячевский районный суд уже признавал врача виновным, но он подал апелляцию во Львовский апелляционный суд, впрочем 26 июня апелляционная инстанция подтвердила приговор суда первой инстанции. Приговор врачу вступил в силу.

«Подозреваемый, являясь медицинским работником, ненадлежаще исполняя свои профессиональные обязанности вследствие небрежного отношения к ним, принимая роды у пациентки, допустил тяжелую кровопотерю, что привела к смерти женщины», - отмечается в сообщении.

Врачу назначено наибольшее наказание по статье – 1 год лишения свободы. Кроме того осужденный и больница должны выплатить потерпевшим почти полмиллиона гривень компенсации за моральный и материальный ущербы. Также врач должен платить четверть от своей зарплаты на содержание троих детей умершей женщины.

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