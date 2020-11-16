Медики подозревают, что причиной смерти ребенка мог стать тромб. Однако точную причину покажет вскрытие.

В субботу, 14 ноября, в Броварах Киевской области, при загадочных обстоятельствах умерла 5-летняя девочка. Родители предполагают, что причиной трагедии мог стать визит к стоматологу.

Об этом сообщает портал "Трибуна Бровары".

Ребенка водили к стоматологу за два дня до смерти. Медики подозревают, что причиной смерти ребенка мог стать тромб. Однако точную причину покажет вскрытие.

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Руководитель детского сада Галина Сундук, в который ходила девочка, рассказала, что в тот день родители забрали ребенка раньше, чтобы сводить к стоматологу. Во время лечения он якобы использовал мышьяк.

На следующий день, 13 ноября, родители повели дочку к врачу с жалобами на боль в животе, тошноту и рвоту. Однако медики не заметили угрожающего состояния - назначили лечение и отпустили домой.

14 ноября ребенку стало очень плохо, она стала синего цвета. Родители вызвали "скорую", но спасти девочку не удалось, она умерла дома в присутствии врачей.

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Автор: УНИАН