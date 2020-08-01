В Минздраве прогнозируют около 4 тысяч летальных случаев от COVID-19

В настоящее время Украина движется по «желтому» сценарию развития COVID-19.

В Министерстве здравоохранения прогнозируют около 4 тысяч летальных случаев от COVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

Читайте такжеВ Черновицкой области наибольший прирост заражен COVID-19 за последние несколько недель

«Когда месяц назад мы впервые представили прогнозы, тогда Украина двигалась по «желто-зеленому» сценарию. В настоящее время наша динамика отражает «желтый» сценарий... и мы ориентируемся на около 4 тысячи летальных случаев...", - отметил Ляшко.

Как сообщал УНИАН, в Украине коронавирусной болезнью COVID-19 заболели уже 71 тыс. 056 человек, за минувшие сутки - 1 тыс. 172. Всего с начала эпидемии умерли - 1 тыс. 709 человек, выздоровели - 39 тыс. 308.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram