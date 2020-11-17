Об этом рассказывают жители столицы, которые потеряли родных.

Жителей столицы, умерших от коронавирусной болезни, отказываются хоронить, единственный безальтернативный вариант - кремация.

Об этом пишет "Апостроф" со ссылкой на истории нескольких киевлян.

Жительница столицы Татьяна, у которой умер крестный, рассказала, что ее сразу предупредили - тело умершего можно только кремировать, а хоронить запрещено.

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"Хоронить не разрешают. Это - обязательная кремация. Нам еще в морге сказали, что если в заключении о смерти будет написан ковид, то нам не отдадут тело. Сразу же рассказали в морге про прайсы, ну гроб и кремация - бесплатно", - сказала она.

Еще один житель столицы - Игорь - подтвердил эти слова. За короткое время Игорь потерял отца и мать.

"Альтернативы кремации никакой не было. При этом, были выставлены жесткие условия: только так и никак иначе. На территории больницы есть храм, и мы просили, чтобы хотя бы в мешке, в гробу, дали возможность отпеть тело, но нам категорически отказали. Все варианты были исключены напрочь", - сказал он.

Коронавирус в Киеве: статистика

В Киеве за сутки подтверждено 1143 новых случаев заболевания COVID-19 14 человек умерли. Всего коронавирус унес жизни 990 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 52642.

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Автор: Юрий Годован