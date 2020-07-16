На Львовщине медиков признали виновными в смерти 23-летнего парня: вовремя не диагностировали аппендицит (видео)

Дело о смерти пациента будет расследовать полиция.

В смерти 23-летнего парня во Львовской области виноваты медики, которые поставили неправильный диагноз.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Комиссия, в которую вошли более десятка врачей, признала, что у пациента не смогли вовремя диагностировать острый аппендицит. Он умер от заражения крови.

История произошла еще в начале мая. Парень жаловался на боль в животе и пять дней ходил к врачам поликлиники и больницы в Городке. Впрочем, его убеждали, что это переедание и выписывали обезболивающее.

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Парня прооперировали, когда состояние резко ухудшилось, но было уже поздно. Родные парня говорят, вероятно, поставить правильный диагноз врачи не смогли, потому что боялись коронавируса. Они даже не пальпировали живот парню и отправляли его лечиться домой.

Комиссия признала, что медики ненадлежащим образом оказали медицинскую помощь пациенту, в частности не до конца обследовали больного во время обращения, не провели анализ крови и поздно госпитализировали. Теперь дело расследует полиция.

Как сообщал УНИАН, в Запорожской области ребенок едва не умер из-за ошибки врачей.

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