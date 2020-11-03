Степанов выразил надежду, что украинцы начнут соблюдать все правила и рекомендации Минздрава, которые установлены в нашей стране.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что сейчас в Минздраве не рассматривают вопрос развертывания мобильных моргов в связи с пандемией COVID-19.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время ежедневного онлайн-брифинга по ситуации с противодействием распространению коронавирусной инфекции в Украине.

На вопрос, планируется ли в Украине развертывание мобильных моргов, он ответил: «На данный момент мы такой вопрос даже не рассматривали. Мы все же очень верим, что украинцы начнут соблюдать все правила, установленные в нашей стране, следовать рекомендациям Минздрава, и мы не перейдем тот рубеж, когда количество умерших таково, что морги не справляются и мы вынуждены думать о развертывании мобильных моргов».

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Автор: Константин Гончаров