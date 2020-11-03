Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что сейчас в Минздраве не рассматривают вопрос развертывания мобильных моргов в связи с пандемией COVID-19.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время ежедневного онлайн-брифинга по ситуации с противодействием распространению коронавирусной инфекции в Украине.
На вопрос, планируется ли в Украине развертывание мобильных моргов, он ответил: «На данный момент мы такой вопрос даже не рассматривали. Мы все же очень верим, что украинцы начнут соблюдать все правила, установленные в нашей стране, следовать рекомендациям Минздрава, и мы не перейдем тот рубеж, когда количество умерших таково, что морги не справляются и мы вынуждены думать о развертывании мобильных моргов».
Смертность через коронавирус: что известно
- В Украине по состоянию на утро 3 ноября зафиксировано 8 899 новых случаев коронавирусной болезни. В общем за все время пандемии в Украине на COVID-19 заболели 411 093 человека; умерли 7 532; выздоровели – 168 868 человек.
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