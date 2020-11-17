По его словам, правительство постоянно ведет переговоры с мировыми компаниями по закупке вакцин.

В правительстве ожидают получения около 8 млн доз вакцин от COVID-19 уже во втором квартале 2021 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании парламента.

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"Относительно вакцинации. Ожидаем, что около 8 млн доз Украина сможет получить уже во втором квартале следующего года», - сказал он.

Шмыгаль отметил, что правительство, и Министерство здравоохранения, в частности, постоянно ведет переговоры с мировыми компаниями о закупке дополнительных партий эффективной и проверенной вакцины.

По его словам, среди этих компаний есть и «Pfizer», и «Moderna», которые уже заявили об успешности своих вакцин.

Вакцина от коронавируса: последние достижения разработчиков

Разработчики немецкой фармацевтической компании BioNTech совместно с американской корпорацией добились в третьей фазе испытаний вакцины наилучшего показателя эффективности, показав 90-процентный результат.

В испытаниях участвовали 43 538 добровольцев, которым вводили вакцину и плацебо. Среди всех участников испытаний заболели коронавирусной инфекцией 94 человека. По данным производителей, серьезных побочных действий вакцины во время исследований не выявлено.

Согласно имеющимся прогнозам, компании изготовят 50 миллионов доз вакцины в 2020 году и более одного миллиарда - в 2021-м.

Президент Украины Владимир Зеленский попросил канцлера Германии Ангелу Меркель учесть интересы Украины при планировании поставок будущей вакцины от COVID-19.

В середине ноября 2020 года главный инфекционный врач США Энтони Фаучи заявил, что, согласно предварительным данным, вакцина от американской биотехнологической компании The Moderna является эффективной против COVID-19 на 94,5%. Он отметил, что вакцинация может начаться во второй половине декабря.

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Автор: Надя Пришляк