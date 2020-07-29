Какие есть тесты на коронавирус и сколько они стоят: перечень лабораторий

Пока вакцины нет, украинцам придется соблюдать карантин и сдавать тестирование.

Пока вакцины от коронавируса еще нет, украинцам остается соблюдать карантин и сдавать тесты на COVID-19, при наличии симптомов.

Издание The page разобралось, какие существуют тесты на коронавирус, где и как их сдавать, а также какова цена тестирования на COVID-19 в зависимости от метода в ведущих клиниках Киева.

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Какие бывают тесты на коронавирус

Сегодня можно сделать три вида тестов на COVID-19. Самый надежный — метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) . ПЦР-тест показывает наличие вируса в настоящий момент. Для этого у человека берут мазок из носоглотки и ротоглотки. Чаще всего именно такой тест на коронавирус требуют от туристов за рубежом (это нужно уточнять перед поездкой — у каждой страны свои требования). Также его рекомендуют тем, кто контактировал с больными COVID-19, и тем, кто чувствует, что заболел коронавирусом.

Метод иммуноферментного анализа (ИФА) на антитела IgM и IgG определяет наличие защитных антител к COVID-19, которые образуются в организме после проникновения вируса. IgM подтвердят острую стадию заболевания. IgG покажут, болел ли человек коронавирусом в прошлом. ИФА-тест предполагает забор крови из вены.

Экспресс-тест на коронавирус дает моментальный результат. Кровь для этого анализа берут из пальца. Если результат положительный, обязательно назначают ПЦР-анализ, чтобы подтвердить или опровергнуть диагноз. Еще одна особенность экспресс-тестирования – определение наличия антител к COVID-19 в крови на 5-7-й день после начала болезни. На раннем сроке болезни этот тест бесполезен.

Где делают платные тесты на коронавирус

Сделать тесты на COVID-19 за деньги предлагают многие клиники Киева. Стоимость находится в пределах от 700 до 2 265 грн за ПЦР и от 300 до 1 410 грн за ИФА. Есть такие предложения:

Adonis

Тут делают только ПЦР-тесты на коронавирус. Стоимость – 1 300 грн. Результаты тестирования будут через 2 дня. Если хотите получить результат на следующий день, тестирование обойдется в 1 600 грн.

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Into-Sana

ПЦР-тест стоит 2 000 грн. ИФА-тест на антитела к COVID-19 — по 600 грн (отдельно считают IgM и IgG) плюс забор крови 40 грн. Результаты обещают через 4-5 дней.

Medikom

За ПЦР-анализ в клинике нужно будет заплатить 1 920 грн; на дому — 2 700 грн. ИФА-анализ в клинике — по 770 грн (на дому — 1 270 грн). Экспресс-тестирование — 850 грн (на дому — 1 450 грн). В первых двух случаях результаты будут через 2 рабочих дня. Экспресс — через 2 часа.

Synevo

Тут делают только ИФА-тест — по 600 грн за каждый плюс 30 грн за забор крови. Результаты обещают через 2 рабочих дня. Готовится рекомендуют, как и к остальным анализам, которые предполагают забор крови из вены. Сдавать кровь натощак, накануне исключить алкоголь, не принимать лекарства (или предупредить лаборанта, что вы принимаете), пить только воду (негазированную, не больше 200 мл). Обязательно взять с собой паспорт.

«Борис»

ПЦР-тест стоит 1 800 грн, ИФА-тест — по 950 грн. Результаты будут через 48 часов. Экспресс-тест — 850 грн, а результаты объявят в течение дня. Но перед любым тестированием обязательна консультация доктора, так что к цене анализа прийдется добавить 610 грн. И не забыть взять документы — это тоже одно из условий.

«Добробут»

За ПЦР-тест нужно будет заплатить 1 800 грн, за ИФА-тест — 500-800 грн, за экспресс-тест — 550 грн. И приплюсовать 640 грн за предварительную консультацию врача. Правда, если сдаете анализ на антитела IgG, чтобы проверить, болели ли коронавирусом раньше, то консультация не понадобится. Результаты будут через 24-48 часов. Экспресс-тест — через 30 минут.

INGO

ПЦР-анализ обойдется в 1 800 грн, ИФА — по 750 грн, экспресс — 600 грн. Результаты ПЦР-теста нужно ждать 3 дня, ИФА — 2 дня. Результаты экспресс-теста объявят сразу же.

Eurolab

Тут самые высокие цены. ПЦР-тест вместе с консультацией стоит 2 265 грн. Если понадобится ИФА-анализ, то нужно будет доплатить 1 410 грн. Результаты будут известны через 3 рабочих дня.

«Діла»

ПЦР-тест стоит 1 800 грн, ИФА — по 750 грн плюс 30 грн за забор крови. Результаты обещают через 1-2 рабочих дня. Для тестирования необходим паспорт.

«ДНК-лаборатория»

Самые низкие цены в Киеве: ПЦР — 700 грн плюс 15 грн за забор; ИФА — по 300 грн плюс 20 грн за забор. Если сдать анализы с утра, то результаты можно ждать на следующий день. Единственный момент: с утра тут большие очереди.

Как сообщал ранее УНИАН, в мире зафиксировано 16 426 919 человек, заразившихся коронавирусом. При этом, как и ранее, первые позиции занимают США, Бразилия и Индия.

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