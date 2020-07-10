В Минздраве назвали регионы с наибольшим количеством новых случаев COVID-19 за сутки

За прошедшие сутки было проведено 27 тыс. 281 теста.

Министр здравоохранения Максим Степанов назвал регионы Украины, где за минувшие сутки зафиксировано наибольшее количество случаев заболевания COVID-19.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр сообщил во время онлайн-брифинга.

По его словам, за прошедшие сутки было проведено 27 тыс. 281 теста, из которых 13 тыс. 134 – методом ПЦР и 14 тыс. 147 - методом ИФА.

"Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев заболевания зарегистрировано в Закарпатской области - 112, Львовской области - 82, Ривненской - 74 и Киеве - 118", - отметил Степанов.

Как сообщал УНИАН, в Украине с начала пандемии лабораторно подтверждено более 52 тыс. 43 случаев COVID-19, за прошедшие сутки - 819 новых.

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