За сутки в Киеве обнаружили больше сотни больных коронавирусом

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 20. В Днепровском – 19. И в Деснянском районе – 16 случаев.

Количество жителей Киева, у которых за прошедшие сутки обнаружили коронавирус, увеличилось еще на 114 человек.

Читайте такжеВ Украине количество больных коронавирусом пересекло отметку в 50 тысяч

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко. "На сегодня в Киеве уже 5779 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - сообщил он.

Заболели:

46 женщин в возрасте от 22 до 84 лет

61 мужчина в возрасте от 18 до 75 лет

3 девочки в возрасте от 4 до 13 лет и 4 мальчика - от 2 месяцев до 13 лет.

"В медучреждения города госпитализировали 21 пациента. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей. Поправились за минувшие сутки 52 человека. Всего коронавирус преодолели 1900 жителей Киева", - отметил Кличко.

По его данным, больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 20. В Днепровском – 19. И в Деснянском районе – 16 случаев.

"Мы продолжаем увеличивать количество тестирований на COVID-19. И исследуют материал в медучреждениях города уже за более короткий срок. За последние сутки в столице провели более 4 тысяч тестов методом ПЦР и ИФА. Из всего количества исследованных тестов инфицированными обнаруживают 4,5% людей", - сообщил городской председатель.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram