Степанов назвал регионы с наибольшим количеством новых случаев COVID-19

За прошедшие сутки было проведено 27 тыс. 413 тестирований.

В Украине за прошедшие сутки наибольшее количество новых случаев COVID-19 зафиксировано во Львовской области и Киеве.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр сообщил во время онлайн-брифинга.

По его словам, за прошедшие сутки было проведено 27 тыс. 413 тестирований, из которых 13 тыс. 013 – методом ПЦР и 14 тыс. 400 - методом ИФА.

«Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев заболевания зарегистрировано во Львовской области - 197, в Киеве - 116, в Ривненской области - 70 и в Ивано-Франковской области – 64», - отметил Степанов.

Министр в очередной раз призвал украинцев придерживаться карантинных ограничений и пользоваться средствами индивидуальной защиты.

Как сообщал УНИАН, в Украине с начала пандемии лабораторно подтверждено 56 тыс. 455 случаев COVID-19, за прошедшие сутки - 848 новых.

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