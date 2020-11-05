Врач-инфекционист считает, что сами медики повлиять на эту ситуацию с коронавирусом не могут.

Стремительный рост количества больных коронавирусом в Украине происходит из-за легкомысленного отношения граждан к средствам социальной защиты.

Такое мнение высказала врач-инфекционист Татьяна Логинова в эфире телеканала «Украина-24». Она считает, что сами врачи повлиять на эту ситуацию не могут.

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«Мы видим, что маски - ниже носа, люди заходят в транспорт без маски, а потом начинают ее судорожно искать. Это все приводит к тому, что вирус безудержно размножается, и сами врачи повлиять на эту ситуацию не могут. Я бы хотела посоветовать работодателям сделать рассредоточение по времени, чтобы снизить нагрузку на общественный транспорт. Например, часть работников приходит на 8:00, часть - на 8:30 и так далее. Таким образом мы в несколько раз снизим поток людей, которые пользуются транспортом», - заявила врач.

Она также отметила, что 10 тыс. больных на коронавирус COVID-19 на сутки - это уже слишком большое число для системы здравоохранения.

«Это уже трудно, с большим трудом уже выдерживает система, это уже многовато», - отметила Логінгова.

Ситуация с коронавирусом в Украине: свежая статистика

За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 9 тыс. 850 новых случаев коронавирусной болезни.

В общем за все время пандемии в Украине на COVID-19 заболели 430 тыс. 467; умерли 7 тыс. 924; выздоровели – 184 тыс. 782 человека.

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Автор: Андрей Василюк