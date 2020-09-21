Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 19 758.

В Киеве за сутки количество больных COVID-19 увеличилось на 275 человек, два человека умерли.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил городской голова столицы Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.

"Ситуация с распространением вируса остается сложной. Киев остается в "оранжевой" зоне эпидемиологической опасности. Еще 275 человек заболели коронавирусом за минувшие сутки. Двое больных умерли. Всего коронавирус унес жизни 318 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодняшний день в столице уже 19 758", - сказал Кличко.

По его данным, среди новых выявленных больных: 139 женщин в возрасте от 18 до 93 лет и 10 девочек от 3 до 16 лет, а также 120 мужчин в возрасте от 18 до 83 лет и 6 мальчиков от 5 до 17 лет.

Заболели, в частности, 8 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 36 пациентов, остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 9 человек. Всего коронавирус преодолели 5 тыс. 868 жителей Киева.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 74, в Деснянском - 36, Днепровском районе - 35 случаев", - сообщил Кличко.

В стационарных отделениях медицинских учреждений столицы сегодня находятся более 1 тыс. больных с диагнозом COVID-19.

"Сегодня в стационарах столичных медучреждений лечатся 1010 больных COVID-19, из них 30 детей. 189 пациентов - в тяжелом состоянии. 293 получают кислородную поддержку. 22 больных - под аппаратами искусственной вентиляции легких", - сказал Кличко.

По словам мэра Киева, еще 101 пациент – в больницах с подозрением на коронавирус.

С воспалением легких в городских больницах на сегодня находятся 366 больных, добавил Кличко.

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Авторы: Виктория Гордиенко, Инна Андалицкая