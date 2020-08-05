Шестилетнюю жительницу Львовщины вылечили от редкого заболевания, вызванного коронавирусом
Шестилетнюю жительницу города Самбор Львовской области вылечили от редкой болезни, вызванной коронавирусом.
Об этом сообщает Leopolis.news.
Как уточняет издание, сегодня девочка уже дома - ее выписали из Западноукраинского специализированного детского медицинского центра Львова. Жизни девочки ничто не угрожает.
Ранее у нее обнаружили педиатрический мультисистемный воспалительный синдром (синдром Кавасаки), который появляется у детей как следствие переноса коронавируса. Это первый случай заболевания в Украине.
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Девочку сначала привезли во Львовскую областную детскую больницу из-за сильных болей в животе. Врачи исключили возможность аппендицита и другой патологии и направили в областную инфекционную больницу из-за обнаруженной сыпи на конечностях. Там врачи тоже исключили наличие инфекции и заподозрили болезнь Кавасаки. После этого юная пациентка оказалась в Западноукраинском детском медцентре Львова.
"Медики не скрывают, что их насторожило состояние и возраст девочки - 6 лет, потому что болезнь Кавасаки поражает младших детей. Свет пролила мама, сообщив врачам, что около месяца назад ее дочь перенесла пневмонию. Анализ на выявление антител к COVID-19 подтвердил, что девочка таки перенесла эту болезнь. Врач-анестезиолог медицинского центра Тарас Борачо рассказал, что критическими стали первые трое суток, поскольку готовилось протокольное лечение, нужно было наладить внутривенную поддержку сердца и давления. После семи дней в реанимации ее перевели в педиатрическое отделение, а теперь уже отпустили домой ", - пишет издание.
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Сейчас девочка находится в нормальном состоянии, болезнь не передается другим. Она грозит поражением артерий сердца в случае несвоевременного обнаружения. Этих признаков у ребенка не обнаружили, а в дальнейшем он будет проходить периодические обследования.
Как сообщал УНИАН, Львов отказался усиливать карантин, несмотря на "оранжевую" зону опасности.
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