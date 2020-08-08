"Не просто грустно, это страшно": врач рассказал о течении коронавируса у больных украинцев

Врач отмечает, что даже в 2009 году, когда был так называемый свиной грипп (H1N1), не было такого количества пациентов с пневмониями и такого количества людей, которые нуждаются в кислороде, как при пандемии COVID-19.

Коронавирус — это совершенно новое явление, с которым столкнулись медики, ученые и обычные люди. Инфекция имеет нетипичное течение, в частности, часто сопровождается удушьем.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал кандидат медицинских наук, заведующий пульмонологического и инфекционного отделений Волынской областной клинической больницы Олег Яковенко.

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"Как врач-пульмонолог, по первой специальности — иммунолог, скажу, что такой откровенной полиморбидной болезни с такими разнообразными клиническими проявлениями я еще не видел. Если бы это была только пневмония ...", — говорит врач.

По его словам, даже в 2009 году, когда был так называемый свиной грипп (H1N1), не было такого количества пациентов с пневмониями и такого количества людей, которые нуждаются в кислороде, как при пандемии COVID-19.

"Сейчас в моем отделении 2/3 пациентов — нуждаются в кислороде. Также из года в год у меня лечатся больные пневмонией, но эти пневмонии имеют другой ход, более или менее благоприятный. А при коронавирусе пациенты, в стационаре — все, как рыба без воды, хватают воздух. Это не просто грустно, это страшно. Особенно, когда поступление кислорода мгновенно останавливается, то все начинают гудеть, кричать", — поделился врач.

Он добавил, что коронавирус сейчас является неизученным. "Ты не знаешь, в какую сторону бежать, чем лечить, как оказывать помощь и в дальнейшем — как реабилитировать больных", — говорит врач.

Напомним, в Украине в субботу, 8 августа, количество новых случаев COVID-19 выросло на 1 489. Это новый антирекорд с начала пандемии.

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