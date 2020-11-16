Симптомы коронавируса в большинстве случаев совпадают с симптомами гриппа, так что говорить о коронавирусе как о диагнозе можно только при наличии результатов теста.
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Часто даже после обращения к врачам при подозрении на коронавирус тест показывает ложноотрицательный результат и пациенту могут поставить диагноз – грипп, ОРВИ и многие другие. Вы можете провести две недели в кровати, думая, что у вас обычная простуда, однако может оказаться вполне наоборот.
Врач Сергей Грошев рассказал, как определить, что вы переболели коронавирусом, пишет издание "Новости.Ю".
Так, врачи определили, что многие последствия COVID-19 присутствуют в жизни человека долгое время даже после выздоровления. Именно по этим последствиям можно понять, что человек был болен именно коронавирусом. Это актуально для тех, кто болел в легкой форме и не делал тест.
Грошев рассказал, что у переболевших коронавирусом замечен кашель, одышка, общая слабость, а также нарушенное обоняние. Слабость появляется из-за гипоксии, которую вызывает поражение легких. Длительность симптомов зависит от каждого случая.
"Чем в большей степени была поражена легочная ткань, тем дольше будут сохраняться симптомы перенесенного вирусного заболевания. Поэтому важно, чтобы мероприятия по реабилитации начинались уже с первых дней заболевания", – подчеркнул врач.
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