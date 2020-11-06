Министр добавил, что в случае появления симптомов COVID-19 надо немедленно связываться со своим семейным врачом.

Госпитализация больных коронавирусом может происходить только по показаниям и направлению врача. В остальных случаях гражданам советуют прислушиваться к советам медиков и лечиться дома.

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Об этом на брифинге 6 ноября рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

"Любая госпитализация должна происходить исключительно по показаниям. Это и безопасность вашего здоровья, потому что любая больница имеет так называемую "внутреннюю больничную инфекцию". И если у вас нет показаний для госпитализации, то безопаснее лечиться дома", – сказал он.

Глава Минздрава подчеркнул, что до 80% всех инфицированных COVID-19 в Украине – легкое протекание вируса, поэтому они не нуждаются в госпитализации.

"Хочу госпитализироваться" ... Это такое выражение... Больница – это же не санаторий, когда человек просто хочет госпитализироваться. Это должно происходить исключительно по показаниям, по установленному врачом диагнозу и по его направлению", – отметил Степанов.

Также министр напомнил симптомы у больных с подозрением или подтвержденным COVID-19, появление которых требует амбулаторного лечения:

частота дыхания 10 или более 30 дыхательных движений

сатурация при измерении аксиометром менее 92

нарушение сознания

сопутствующая патология

В то же время министр добавил, что в случае появления симптомов COVID-19 надо немедленно связываться со своим семейным врачом.

"За ваше лечение государство платит средства", – пояснил Степанов.

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Автор: Яна Ставская