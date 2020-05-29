80% больных COVID-19 не имеют существенных симптомов вируса – главный санврач

В Украине по состоянию на 29 мая зафиксировано 22 811 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.

80% инфицированных коронавирусной инфекцией переносят болезнь бессимптомно.

Об этом в эфире телеканала "Прямой" заявил главный государственный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

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"Мы сейчас видим, что среди тех, кто заболел, 80% переносят его бессимптомно. Но есть и другое исследование, которое говорит: симптомы есть, но мы не уделяем им внимания. Потому что для нас эти симптомы – это привычное. Возможно, будет першение в носу, покашливание незначительное, еще какие-то вещи. Мы не обращаемся к врачу, потому что не было температуры, не было затруднено дыхание и сухого кашля. Не обратились к врачу и продолжали ходить. Но это так называемое бессимптомное, условно бессимптомное может быть, когда вирус выделяется в популяцию", - пояснил врач.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на 29 мая зафиксировано 22 811 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 679 (+10) летальных, 8 934 (+495) пациентов выздоровел.

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