Министр здравоохранения Максим Степанов назвал симптомы легкого течения COVID-19.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге.
"Это когда есть невысокая лихорадка - до 38 градусов, которая хорошо контролируется приемом жаропонижающих препаратов. Характеризует легкое течение еще насморк, сухой кашель без признаков дыхательной недостаточности. Легкое состояние также сопровождается отсутствием желудочно-кишечных проявлений, отсутствием изменений психического состояния", - сказал Степанов .
По его словам, осложнение со стороны дыхательной системы при COVID-19 обычно развивается на второй неделе болезни.
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