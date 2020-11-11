Одним из них является температура до 38 градусов.

Министр здравоохранения Максим Степанов назвал симптомы легкого течения COVID-19.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге.

"Это когда есть невысокая лихорадка - до 38 градусов, которая хорошо контролируется приемом жаропонижающих препаратов. Характеризует легкое течение еще насморк, сухой кашель без признаков дыхательной недостаточности. Легкое состояние также сопровождается отсутствием желудочно-кишечных проявлений, отсутствием изменений психического состояния", - сказал Степанов .

По его словам, осложнение со стороны дыхательной системы при COVID-19 обычно развивается на второй неделе болезни.

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Автор: Леся Лещенко